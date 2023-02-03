Главное о деле лидеров ингушского протеста

03 февраля 2023, 22:09

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В феврале 2023 года возобновился апелляционный процесс по делу лидеров ингушской оппозиции, которые находятся в заключении с весны 2019 года. Поводом для арестов послужили массовые акции протеста в Ингушетии из-за пересмотра границы с Чечней. 26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг. Его проведение было разрешено до вечера, но протестующие остались на ночь. На следующее утро силовики впервые применили силу против протестующих. Кратко о деле лидеров ингушского протеста – в справке "Кавказского узла".

Большинство фигурантов «ингушского дела» были задержаны вскоре после событий на центральной площади Магаса — в апреле-мае 2019 года.

Всего, по подсчетам «Кавказского узла», в 2019 году за два месяца после протестов не менее 96 ингушских активистов подверглись преследованиям , в отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. Информация о задержаниях активистов содержится в хронике «Кавказского узла» « Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней ».

Арест лидеров

Правоохранители пришли к выводу, что беспорядки не были спонтанными, а были спланированы лидерами ингушской оппозиции. Семеро участников протестного движения Ингушетии были задержаны 3 апреля 2019 года. Это член Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) и Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев, председатель ИКНЕ и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов, член ИКНЕ и общественной организации «Выбор Ингушетии» Исмаил Нальгиев, член ИКНЕ и бывший замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Ингушетии Зарифа Саутиева, председатель Совета тейпов ингушского народа и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Малсаг Ужахов, член ИКНЕ и глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев, член ИКНЕ, председатель движения «Опора России» и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Барах Чемурзиев.

Восьмой участник процесса – Ахмед Погоров, бывший глава МВД Ингушетии – был задержан 26 февраля 2021 года. До этого, с апреля 2019 года, он находился в межгосударственном розыске и был арестован заочно.

Обвинение

В отношении лидеров ингушского протестного движения сначала было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), а 27 декабря 2019 года возбудили новое дело по статье о создании экстремистского сообщества (ст.282.1 УК РФ) и участии в нем. В середине января 2020 года им предъявили соответствующие обвинения.

Малсагу Ужахову, Ахмеду Барахоеву, Мусе Мальсагову по предъявленной статье грозил срок до 10 лет лишения свободы, а Бараху Чемурзиеву, Ахмеду Погорову, Багаудину Хаутиеву, Исмаилу Нальгиеву и Зарифу Саутиеву — до 6 лет лишения свободы Позже дело Погорова было выделено в отдельное производство.

По мнению следствия, «формами и методами деятельности экстремистского сообщества являлись планирование, подготовка и организация массовых мероприятий, в том числе несанкционированных, создание видеообращений к неограниченному кругу лиц, включающему в себя, в том числе жителей Республики Ингушетия, и распространение их в сети Интернет, побуждение граждан к совершению противоправных действий, воспрепятствования законной деятельности представителей власти» .

Приговор

Все судебные процессы над лидерами ингушского протеста проходили за пределами республики – в Ставропольском крае.

В ходе судебного разбирательства Зарифа Саутиева была ненадолго переведена под домашний арест, но Ставропольский краевой суд отменил решение о домашнем аресте и вернул активистку в СИЗО. В ответ шесть из семи ингушских активистов объявили голодовку и заявили об отказе выходить из камер для участия в судебном заседании. Через несколько дней, голодовка была прекращена по просьбам религиозных деятелей и адвокатов.

Другой обвиняемый, Ахмед Погоров, также на время был отпущен под домашний арест. Из-за плохого самочувствия он не смог сам приехать на следственные действия, но был привезен силовиками на реанимобиле. Погоров был возвращен в СИЗО с новым предъявленным обвинением. Его дело рассматривается отдельно.

Все обвиняемые вину не признали. Защита лидеров протеста и сами обвиняемые на всех заседаниях настаивали, что они, вопреки версии следствия, призывали участников акции воздержаться от беспорядков. До митинга в Магасе они «не пересекались». В ходе судебного разбирательства несколько сотрудников Росгвардии, признанные потерпевшими, не могли объяснить суду и защите, почему они являются потерпевшими и заявляли под протокол, что не знакомы с материалами дела, при этом никаких претензий к подсудимым не они имеют. Однако ни считают, что вина последних в том, что они организовали этот несанкционированный митинг. Хотя не могли обосновать такое заявление.

Короткие репортажи с выступлений в суде Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Зарифы Саутиевой были ранее опубликованы на "Кавказском узле".

15 декабря 2021 года в Ессентуках суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии.

Защита подала апелляцию. Рассмотрение апелляции в суде Пятигорска в феврале 2023 года закрыто для прессы, свидетели и потерпевшие не присутствуют на заседаниях.

Мнения правозащитников и экспертов

Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, прокомментировали решение суда журналисты и политологи.

Российский конгресс народов Кавказа (РКНК) перед оглашением приговора обратился к президенту России с просьбой о помиловании подсудимых. «Мы понимаем важность борьбы с терроризмом и экстремизмом, но нельзя применять аналогичные репрессии к общественным активистам, чья вина заключается только в выражение своей гражданской позиции", – подчеркивается в обращении.

Общественный защитник подсудимых Валерий Хатажуков уверен, что «это дело – политическое... Это сигнал для всех нас, для северокавказцев, в первую очередь: «Если вы перейдете некую черту, то не важно, что вы будете следовать российским законам, то вот, что с вами будет».

Любую легитимную деятельность – правозащитную, оппозиционную, информационную – можно описать в терминах экстремистской (деятельности) и подготовки экстремистских преступлений, считает Олег Орлов. «Это приговор показательный – и не для Кавказа, а для всей России», – уверен он.

Общественный защитник обвиняемых Руслан Муцольгов назвал приговор «практикой подавления любого волеизъявления на Северном Кавказе».

Amnesty International считает, что «обвинения против активистов имеют политическую подоплёку и обусловлены исключительно их законной политической и общественной деятельностью». Организация подчеркнула, что ни один из подсудимых не применял насилие и не призывал применять насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, их высказывания не содержали подстрекательства к насилию, вражде или дискриминации.

Политический характер обвинений в адрес лидеров протеста в Ингушетии не вызывает сомнений, нет даже фальсифицированных доказательств вины, говорилось в совместном заявлении группы правозащитных организаций.

Одному из обвиняемых, Ахмеду Барахоеву, в 2021 году была присуждена премия Московской Хельсинкской группы в номинации «За мужество, проявленное в защите прав человека».

Политическими заключенными ингушских лидеров признал Правозащитный центр «Мемориал»*. Преследование ингушских активистов ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, утверждали правозащитники.

Обращения к Путину

В ходе судебного следствия ингушские богословы и старейшины обращались к президенту России с просьбой содействовать прекращению уголовного преследования активистов. Авторы обращения назвали фигурантов дела «богобоязненными мусульманами и законопослушными гражданами«, а их действия – совершенными из соображений «справедливости, законности и правопорядка».

Обращение к Путину с просьбой освободить активистов опубликовал на «Кавказском узле» председатель Координационного совета неправительственных организаций Республики Ингушетия, блогер «Кавказского узла» Магомед Муцольгов. Он попросил Путина «принять мудрое и взвешенное решение и освободить из-под стражи необоснованно преследуемых в уголовном порядке участников народного протеста, а а начавшийся судебный процесс вернуть из политического в правовое поле«.

Освобождение ингушских активистов, арестованных по делу об акции протеста в Магасе, поможет разрядить общественно-политическую обстановку на Северном Кавказе, – заявил Союз репрессированных народов России в обращении к Путину.

Кроме того, 9 декабря 2021 года режиссер, член СПЧ Александр Сокуров на встречи с Путиным попросил его освободить арестованных в Ингушетии лидеров протеста, а также отметил, что арест женщины – Зарифы Саутиевой – вызвал недовольство в республике. На заседании СПЧ . Президент России никак не отреагировал на этот призыв.

*включен Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирован по решению суда.

**включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Примечания: