Защита заявила о многочисленных нарушениях в приговоре ингушским активистам

09 июня 2023, 00:18

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В приговоре суда первой инстанции не приведены доказательства вины ингушских активистов, а выводы противоречат друг другу. Однако суд при рассмотрении апелляции демонстрирует предвзятость в отношении подсудимых и надежды на оправдательный вердикт почти нет, отметили адвокаты Калой Ахильгов и Магомед Куриев.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет процесс по апелляционным жалобам на приговор семи лидерам протеста в Магасе. 11 мая Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев и Зарифа Саутиева заявили в суде об отсутствии доказательств их вины. Следствие и суд не доказали, что в действиях осужденных были признаки экстремистской деятельности, заявили 12 мая адвокаты и призвали апелляционную инстанцию вынести оправдательный приговор. На заседании 2 июня суд удовлетворил просьбу защиты приобщить к материалам "ингушского дела" документы, характеризующие активистов.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

В Ставропольском краевом суде в Пятигорске 8 июня прошло очередное заседание по "ингушскому делу". В начале заседания были исследованы и приобщены к материалам дела дополнительные характеризующие подсудимых материалы, после этого начались прения сторон.

Среди дополнительных материалов, приобщенных к делу, были характеристики Багаудина Хаутиева из благотворительных организаций, в деятельности которых он принимал активное участие: помогал и как волонтер, и материально, рассказал его адвокат Басир Оздоев. Кроме того, были приобщены справки об инвалидности родителей Хаутиева и его характеристики от соседей по месту жительства, характеристики Малсага Ужахова и Ахмеда Барахоева из СИЗО, и характеристики из администрации села, где живет Ужахов, от его соседей и участкового, добавил Оздоев.

Также были исследованы и приобщены к делу медицинские справки, касающиеся здоровья Ужахова и Зарифы Саутиевой., заключение психолога о состоянии детей Мусы Мальсагова, и медицинские документы, касающиеся состояния здоровья его дочери, у которой резко падает зрение, сообщил Оздоев. Медицинские документы по сыну Мальсагова, который перенес серьезную операцию в связи с онкологическим заболеванием и сейчас проходит реабилитацию, были исследованы и приобщены к делу ранее, напомнил Оздоев.

Первыми выступили адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы Ахмеда Барахоева и Бараха Чемурзиева, и юрист, общественный защитник на правах адвоката Магомед Куриев. Во второй части заседания выступали адвокаты Джабраил Куриев и Магомед Беков, осуществляющие защиту Малсага Ужахова и Мусы Мальсагова. Заседание продлилось более девяти часов.

В приговоре множество "существенных, грубых и процессуально недопустимых" нарушений, которые, "безусловно, должны повлечь отмену приговора", сказал в своем выступлении Калой Ахильгов.

В частности, суд в качестве признаков подготовки подсудимых к преступлениям, суд сослался на то, что они совершали "действия, направленные на обострение политической ситуации и дестабилизацию деятельности органов власти республики". "Но, во-первых, сами по себе действия, направленные на обострение политической обстановки и дестабилизацию деятельности органов власти, не запрещены законом и не могут являться характеристикой экстремистского сообщества. Во-вторых, ни из обвинений, ни из представленных доказательств не следует, что действия кого-либо из подсудимых дестабилизировали или делали невозможной деятельность какого-либо государственного органа. В-третьих, из приговора не следует прямая причинно-следственная связь между якобы совершенными действиями, направленными на обострение политической обстановки, и последующим применением насилия к представителям власти", - сказал Ахильгов.

В приговоре говорится, что "примерно в 4 часа 40 минут утра 27 марта 2019 года руководители и участники экстремистского сообщества поняли, что своими незаконными действиями они создали условия для реализации их совместного преступного умысла", то есть причинения участниками митинга вреда здоровью представителям власти, отметил защитник. "Но при этом не указано, какие именно условия были созданы для совершения преступления, как, почему подсудимые вдруг поняли - и какие активные действия они выполнили. Подтверждающих такой вывод доказательств в приговоре также не приведено", - сказал он.

Ахильгов обратил внимание на то, что из обвинительного заключения и обвинения следовало, что руководители экстремистского сообщества и другие организаторы митинга утром 27 марта 2019 года "вступили в преступный сговор, направленный на организацию применения участниками митинга насилия в отношении представителей власти", "после чего распределили роли между собой". "Из обвинения следовало что до 4 часов 40 минут утра 27 марта сговор отсутствовал, что нивелирует наличие экстремистского сообщества, одним из обязательных признаков которого является совместная подготовка совершения преступления", - подчеркнул адвокат.

При этом в приговоре утверждается, что именно совместный умысел, направленный на совершение насилия в отношении представителей власти, являлся "смыслом и целевой установкой экстремистского сообщества". "Суд проигнорировал, что такой умысел, исходя из обвинения, возник лишь 27 марта 2019 года, непосредственно перед применением митингующими насилия по отношению к представителям власти", - отметил он.

Он в очередной раз указал на отсутствие доказательств в деле, которое тем не менее позволило суду первой инстанции вынести обвинительный приговор. "Дефектность и порочность этого уголовного дела заключается в том, что его природа происходит не из состава преступления, а из того, что все события, которые происходили в то утро, были подогнаны под состав преступления", - заявил Ахильгов.

Ахильгов, в том числе, отметил, что апелляционный суд "не заинтересован в объективном рассмотрении жалоб". В пример он привел адвокатов по назначению, которых суд "навязал" подсудимым. "Это нам показывает отношение суда к процессу", - сказал Ахильгов. Он сравнил приговор ингушским активистам с приговорами, выносившимися гражданам в советское время, и напомнил, что они потом были признаны незаконными и отменены, а люди были реабилитированы. Так будет и с этим приговором, выразил уверенность Ахильгов.

Приговор вынесен с нарушением норм УК и УПК РФ и не соответствует фактическим обстоятельствам дела, заявил Магомед Куриев. Он указал на отсутствие конкретики в обвинительном заключении, а потом и в приговоре. В частности, Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев и Муса Мальсагов обвиняются в том, что они "создали экстремистское сообщество не позднее мая 2018 года". "Но описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, с указанием места, времени и способа его совершения, мотивов, целей и последствий. В приговоре этого нет", - подчеркнул Куриев.

Кроме того, никаких подробностей нет и об обстоятельствах вхождения в это сообщество Бараха Чемурзиева, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Зарифы Саутиевой, напомнил он. Действия всех фигурантов описываются в приговоре "заодно", в общем, во множественном числе, без конкретизирования места, времени, способа и иных обстоятельств. Не подкрепляется фактическими данными тезис о вхождении в это сообщество других лиц, как и сам факт создания этого сообщества, указал защитник.

Куриев обратил внимание суда на то, что в "доказательство" того, что его подзащитный Малсаг Ужахов создал экстремистское сообщество, в приговоре приводится, в частности, факт подачи им уведомления в органы государственной власти о проведении согласованного митинга за прямые выборы главы Ингушетии в мае 2018 года, что не является незаконным действием и соответствует ФЗ-54.

Он также напомнил, что, несмотря на заявления следствия о создании сообщества в мае 2018 года, часть подсудимых не были знакомы между собой вплоть до осени 2018 года. "И в деле нет доказательств, подтверждающих обратное", - подчеркнул он.

Защита и родные подсудимых усомнились в оправдательном вердикте суда. "Мы не питаем никаких иллюзий, но всё, что было допущено в качестве нарушений в приговоре, - мы это всё (суду) озвучили", - сказал после первой части заседания корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Калой Ахильгов.

Нарушений при вынесении приговора судом первой инстанции в части оценки доказательств - масса, отметил Магомед Куриев. "В одной части приговора указывается одно, а в другой - диаметрально противоположное. Вот один пример. В приговоре указано, что стороной обвинения при рассмотрении дела в первой инстанции были приобщены приговоры Железноводского городского суда по обвинению лиц, непосредственно применивших насилие в отношении представителей власти. И судья в приговоре написал, что они приобщены к материалам дела не в качестве доказательств вины подсудимых в организации применения насилия, а в качестве доказательств самого события применения насилия. Между тем эти приговоры Железноводского горсуда указаны в нашем приговоре в перечне доказательств, подтверждающих именно вину наших подзащитных. Это явное противоречие. Пленум Верховного суда РФ указывал, что просто перечисления документов (в приговоре) быть не может. Суд должен раскрыть, как они относятся к делу. И это лишь одно из массы нарушений", - сказал Магомед Куриев корреспонденту "Кавказского узла". В то же время он также заявил, что надежды на позитивный исход у него нет.

Сегодня на заседании почти не было слушателей - приехал только двоюродный брат Зарифы Саутиевой Ибрагим. По его мнению, адвокаты выступали "более чем убедительно". "Всё разложили по полочкам. Столько нарушений в этом приговоре - они всё перечислили. И характеристики все зачитали - просто отличные. Судья, вроде, сидит, слушает... Но надежды особо нет, что он решит по справедливости. Единственное, на что я надеюсь, что им хотя бы так сократят сроки, чтоб они вышли по "отсиженному", - признался Ибрагим Саутиев.

Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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