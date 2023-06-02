Защита убедила суд приобщить к "ингушскому делу" характеристики активистов

02 июня 2023, 14:30

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Суд удовлетворил просьбу защиты приобщить к материалам "ингушского дела" документы, характеризующие активистов. Сестра Исмаила Нальгиева сообщила, что впервые смогла увидеть брата в суде.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет процесс по апелляционным жалобам на приговор семи лидерам протеста в Магасе. 11 мая Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев и Зарифа Саутиева заявили в суде об отсутствии доказательств их вины. Следствие и суд не доказали, что в действиях осужденных были признаки экстремистской деятельности, заявили 12 мая адвокаты и призвали апелляционную инстанцию вынести оправдательный приговор.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Сегодня в Ставропольском краевом суде в Пятигорске прошло заседание по "ингушскому делу", оно длилось около часа. "Мы заявили ходатайство о приобщении дополнительных характеризующих материалов к делу. Это дипломы подсудимых, справки о заболеваниях, психологическое заключение", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Беков.

Суд удовлетворил ходатайство, и в течение часа материалы приобщались к делу. Беков отметил, что судебное следствие судья пока не закрыл, и на следующем заседании защита представит дополнения к характеризующим материалам, после чего начнутся прения.

Кроме Бекова, в суде присутствовали адвокаты Джабраил Куриев, Басир Оздоев, Асхаб Ужахов и Андрей Сабинин, а также адвокаты по назначению. Адвокаты по назначению отказались от комментариев корреспонденту "Кавказского узла". Как пояснила адвокат Жанна Атамалова, "ситуация очень сложная", поэтому они решили воздерживаться от комментариев СМИ.

Кроме адвокатов и прокурора, в зал пустили журналистку Дарью Корнилову и двоих слушателей - сестру Исмаила Нальгиева Аишу с сопровождающим.

Аиша Нальгиева рассказала, что у нее маленькие дети, поэтому в суд она смогла приехать впервые. По словам женщины, пару раз она ездила на свидание с братом, им давали свидания, и это были их единственные встречи за четыре года. "Было очень приятно и радостно [сегодня] видеть брата", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сестра осужденного призналась, что считает приговор несправедливым и не рассчитывает на его отмену в апелляционной инстанции. "[На этот суд] не надеюсь и никаких иллюзий не питаю", - сказала Нальгиева.

Следующее заседание суд назначил на 10.30 мск 8 июня.

Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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