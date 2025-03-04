Верховный суд отказался передавать в кассацию "ингушское дело"

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Судья Верховного суда отказал в передаче кассационных жалоб по делу участников ингушского протеста на рассмотрение судебной коллегии.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 февраля стало известно, что защита осужденных по ингушскому делу подала в коллегию Верховного суда России жалобу на приговор. Защита заявила, что будет добиваться отмены ограничений, действующих после освобождения.

Семь ингушских активистов после протестного митинга в Магасе, участники которого выступили против соглашения о границе с Чечней, были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. В феврале 2024 года Исмаил Нальгиев, Багаудин Хаутиев и Барах Чемурзиев, которые уже отбыли большую часть восьмилетнего лишения свободы, попросили суд заменить им оставшуюся часть срока на наказание, не связанное с лишением свободы. В мае 2024 года суд отказался удовлетворить ходатайства. Ставропольский краевой суд оставил это решение в силе. 4 февраля Багаудин Хаутиев вышел на свободу. 18 февраля, после отбытия полного срока по делу об экстремистском сообществе, Барах Чемурзиев был освобожден из колонии Ставропольского края. "Кавказским узлом" подготовлена справка " Главное о деле лидеров ингушского протеста ".

Об отказе судьи Верховного суда передать кассационные жалобы по делу участников ингушского протеста на рассмотрение судебной коллегии сообщил адвокат Андрей Сабинин.

"Закончилась судебная история ингушского дела. <...> Почти шесть лет от возбуждения уголовного дела. Зарифа, Барах и Багаудин уже на свободе, Исмаил выходит первого апреля. Ахмед, Малсаг и Муса увидят из-за забора еще не один закат", - привел слова адвоката телеграм-канал Центра защиты прав человека "Мемориал"*.

"Приговор был обжалован в полном объеме, включая все установленные ограничения для всех осужденных. Жалоба направлена в Верховный суд Российской Федерации. Это будет вторая кассация. Нижестоящие инстанции оставили приговор без изменений. Ограничения для всех осужденных стандартные, в том числе для Бараха Чемурзиева. Согласно приговору, ему назначено ограничение свободы сроком на шесть месяцев с запретом на руководство и участие в деятельности общественных организаций на три года", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Магомед Беков.

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