Апелляционный суд оставил в колонии Нальгиева и Хаутиева

17 сентября 2024, 19:20

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Ставропольский краевой суд не удовлетворил жалобу защиты на отказ смягчить наказание и освободить из колонии ингушских активистов Исмаила Нальгиева и Багаудина Хаутиева. Защита решила не обжаловать это решение в кассационной инстанции.

Как писал "Кавказский узел", в феврале Исмаил Нальгиев, Багаудин Хаутиев и Барах Чемурзиев, которые уже отбыли большую часть восьмилетнего лишения свободы, попросили суд заменить им оставшуюся часть срока на наказание, не связанное с лишением свободы. В мае суд отказался удовлетворить ходатайства.

Семь ингушских активистов были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

6 сентября Ставропольский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты Исмаила Нальгиева, которая обжаловала отказ суда заменить ему неотбытую часть срока более мягким видом наказания, чем пребывание в колонии. Днем ранее, 5 сентября, тот же суд отказался удовлетворить аналогичную жалобу относительно решения по Багаудину Хаутиеву, сообщил корреспонденту Кавказского узла источник в защите лидеров ингушского протеста.

Эти отказы возможно обжаловать в кассационной инстанции, но защита Хаутиева и Нальгиева не планирует этого делать, так как считает это бессмысленным, отметил он.

Оба осуждённых должны освободиться весной 2025 года. По словам защитника, они не жалуются на условия содержания и не выражали желания подать прошение об условно-досрочном освобождении. "Да и, если отказались смягчать наказание, по УДО их тоже вряд ли отпустят", - отметил адвокат.

О случаях, когда участников протестов в Ингушетии выпустили бы по УДО или заменили им наказание на более мягкое, ничего не известно, сказал корреспонденту "Кавказского узла" ингушский правозащитник и общественный деятель Магомед Муцольгов .

По его информации, в местах заключения остаются восемь человек по обвинению в участии в протестах - речь о лидерах протеста Ахмеде Барахоеве, Малсаге Ужахове, Мусе Мальсагове, Барахе Чемурзиеве, Багаудине Хаутиеве, Исмаиле Нальгиеве, Зарифе Саутиевой и Ахмеде Погорове - и еще двое были осуждены в связи с протестами, но по другим статьям УК. В частности, сын бывшего депутата Народного собрания Ингушетии Закри Мамилова Дауд Мамилов, указал Муцольгов.

26 марта 2019 года протестующие в Магасе не стали расходиться после санкционированного митинга. На следующий день силовики попытались их разогнать, и произошли стычки с активистами. После этого в республике начались массовые аресты оппозиционеров.

Факт отказа в смягчении наказания активистам Муцольгов назвал возмутительным. "Тюрьма - не санаторий, а лидеры протеста осуждены незаконно и несправедливо, об этом нужно помнить и упоминать всегда", - подчеркнул он.

Напомним, с 13 января 2023 года Ставропольский краевой суд рассматривал апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Активисты и их защитники указали на то, что суд первой инстанции не учел многие факты и показания, свидетельствующие о невиновности подсудимых. Однако в июле того же года суд оставил приговор в силе. Адвокаты указали, что апелляционная инстанция, оставив в силе сроки лишения свободы, ужесточила условия дополнительного наказания.

Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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