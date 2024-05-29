Суд отказался смягчить наказание троим ингушским активистам

29 мая 2024, 17:38

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Барах Чемурзиев, Исмаил Нальгиев и Багаудин Хаутиев, которые уже отбыли большую часть восьмилетнего срока, попросили суд заменить им неотбытую часть срока на наказание, не связанное с лишением свободы. Суд в Ставропольском крае, где они находятся в колонии, отказался удовлетворить ходатайства.

Как писал "Кавказский узел", 18 января защита семи ингушских активистов подала общую жалобу в Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске. Апелляционный суд допустил серьезные нарушения, и это должно стать основанием для отмены приговора, заявили в кассационной жалобе адвокаты. На первом заседании, которое состоялось 22 мая, суд обеспечил присутствие по видеосвязи на сегодняшнем заседании лишь двух из семи осужденных. Суд удовлетворил заявленный прокурором отвод судьи, несмотря на то, что защита требовала рассматривать этот вопрос, когда все активисты будут на связи.

В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. Все они были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Трое ингушских политзаключенных - Барах Чемурзиев, Багаудин Хаутиев и Исмаил Нальгиев, отбывающие наказание в колонии в Ставропольском крае, подали ходатайства о замене им неотбытой части наказания с отбывания срока в колонии на более мягкий вид. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал источник в защите ингушских политзаключенных.

Барах Чемурзиев, приговоренный по статье об участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса России) к восьми годам заключения, находится под стражей с апреля 2019 года, при этом до сентября 2023 года он находился в СИЗО, после чего был этапирован в колонию, к настоящему моменту Чемурзиев отбыл уже более 7/8 от назначенного ему срока наказания в виде лишения свободы, говорится в его ходатайстве в Курский районный суд Ставропольского края, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. В соответствии с частью 2 статьи 80 УК РФ, неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после отбытия осужденным не менее половины срока наказания, говорится в ходатайстве Чемурзиева.

В нем подчеркивается, что согласно статьи 9 Уголовно-исполнительного кодекса России, исправление осужденных - это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. У Чемурзиева ровные отношения с другими осужденными, он вежлив и уважителен с представителями администрации, проходит профессиональное обучение, отмечается в ходатайстве.

За пределами исправительного учреждения у Чемурзиева есть пожилые родители-инвалиды, которые нуждаются в его помощи и опеке, а также двое несовершеннолетних детей и один ребенок 2003 года рождения - инвалид детства (I группа инвалидности). В своем ходатайстве Чемурзиев попросил суд заменить неотбытую часть срока на иной вид наказания, не связанный с лишением свободы.

Багаудин Хаутиев также приговорен за участие в экстремистском сообществе к восьми годам заключения и находится под стражей с апреля 2019 года - сначала в СИЗО, а с сентября 2023 года в колонии, и он тоже уже отбыл уже более 7/8 срока, говорится в его ходатайстве в Курский районный суд Ставропольского края, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В ходатайстве Хаутиева также указывается, что у него спокойные взаимоотношения с другими осужденными, конфликтных ситуаций он не допускает, с представителями администрации корректен, проходит профессиональное обучение. У Хаутиева за пределами колонии - пожилые родители-инвалиды, которые нуждаются в его помощи и опеке, и четверо малолетних детей.

Та же ситуация описана в ходатайстве Исмаила Нальгиева - его осудили за участие в экстремистской организации на 8 лет, в заключении он находится с мая 2019 года, с сентября 2023 года - в колонии. У Нальгиева хорошие взаимоотношения с другими осужденными и представителями администрации, он проходит профессиональное обучение. У Нальгиева дома пожилая мать, которая нуждается в его помощи и опеке

Все ходатайства были поданы в феврале 2024 года.

Курский районный суд Ставропольского края 8 мая рассмотрел ходатайство Нальгиева - и отказал в его удовлетворении, а 22 мая - точно так же отказал Чемурзиеву и Хаутиеву, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в защите ингушских политзаключенных. По его словам, осужденные участвовали в заседаниях по видеоконференцсвязи.

Постановлений суда еще нет, даже по Нальгиеву, хотя они должны быть готовы в течение пяти дней, поэтому причины отказа в удовлетворении ходатайств неизвестны, пояснил представитель защиты.

Напомним, что с 13 января 2023 года Ставропольский краевой суд в Пятигорске рассматривал апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Активисты и их защитники указали на то, что суд первой инстанции не учел многие факты и показания, свидетельствующие о невиновности подсудимых. Однако в июле того же года суд оставил приговор в силе. Адвокаты указали, что апелляционная инстанция, оставив в силе сроки лишения свободы, ужесточила условия дополнительного наказания.

Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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