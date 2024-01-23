Защита ингушских активистов обжаловала приговор в кассационном суде

23 января 2024, 02:45

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Апелляционный суд допустил серьезные нарушения, рассматривая дело семерых ингушских оппозиционеров, это должно стать основанием для отмены приговора, заявили в кассационной жалобе адвокаты осужденных.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января 2023 года Ставропольский краевой суд в Пятигорске рассматривал апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Активисты и их защитники указали на то, что суд первой инстанции не учел многие факты и показания, свидетельствующие о невиновности подсудимых. Однако в июле суд оставил приговор в силе. 28 июля адвокаты активистов указали, что апелляционная инстанция, оставив в силе сроки лишения свободы, ужесточила условия дополнительного наказания.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

18 января защита семерых ингушских активистов подала общую жалобу в Пятый кассационный суд общей юрисдикции, сообщил 22 января корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Беков.

"В месячный срок с даты подачи жалобы суд обязан назначить судебное заседание. Осужденные будут участвовать посредством видеоконференции, суд обязан обеспечить их участие в судебном заседании", - добавил он.

"Дается шесть месяцев на подачу самой жалобы после апелляции. И у прокурора есть определенное время на подачу возражений, но отсутствие этих возражений не является препятствием для рассмотрения жалобы", - рассказал, в свою очередь, корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Калой Ахильгов.

"Осужденные будут по видеосвязи при рассмотрении дела в кассации. Они могут просить разрешения присутствовать, но, скорее всего, их уже не привезут, потому что они по разным колониям развезены. Да и в целом кассация рассматривает дела по видеосвязи", - сказал он.

По словам Ахильгова, нарушений, допущенных судами первой и второй инстанций, очень много. "Самое главное - что суд первой инстанции вышел за пределы предъявленного обвинения. Я пока скажу это в общем, не буду вдаваться в детали. Но суд не имеет права выходить за пределы предъявленного обвинения, а в нашем случае судья в приговоре сделал это несколько раз в разных частях своего приговора. В апелляционной инстанции было очень много нарушений, и в том числе проведение судебного заседания без участия адвоката одного из обвиняемых. Формально это является основанием для отмены решения суда апелляционной инстанции", - сказал защитник.

Магомед Беков отметил, что основной упор защита будет делать "на несоответствие приговора фактическим обстоятельствам дела". "Кроме того, мы указали на грубые нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, а именно - на нарушение права на защиту в одном из судебных заседаний Исмаила Нальгиева. Тогда суд посчитал возможным продолжить судебное заседание в отсутствии защитников Нальгиева. Нарушение права на защиту является безусловным основанием для отмены решения суда апелляционной инстанции и возвращения дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, однако защита просит кассационный суд отменить состоявшиеся судебные решения и производство по делу прекратить с правом на реабилитацию <...> Также мы в жалобе указали, что суд отказался исследовать доказательства (повторно, чтобы удостовериться в правильности вынесенного судом первой инстанции решения - прим. "Кавказского узла"), что незаконно назначил нашим подзащитным адвокатов-дублеров", - отметил Беков.

От адвокатов-дублеров неоднократно отказывались сами обвиняемые в ходе апелляционного процесса, они в принципе отказывались с ними общаться, а без согласования позиции с подзащитным работа адвоката невозможна. Однако адвокаты, назначенные судом, продолжали посещать заседания до окончания рассмотрения дела в апелляции. 6 июля 2023 года квалификационная комиссия адвокатской палаты Ставропольского края заключила, в частности, что адвокат Александр Мичев, назначенный судом представлять интересы ингушского активиста Мусы Мальсагова, не предпринял достаточных действий, чтобы отказаться от участия в процессе, и допустил нарушения адвокатской этики и закона об адвокатуре. Таким образом комиссия согласилась с позицией защиты ингушских активистов.

Кроме того, по словам Бекова, были направлены замечания на протокол суда апелляционной инстанции. "Письменный протокол отчасти не соответствует аудиопротоколу заседаний. Суд не отразил в письменном протоколе судебного заседания суда апелляционной инстанции большинство нарушений, которые он допускал в ходе судебных заседаний", - уточнил адвокат.

Он подчеркнул, что суд кассационной инстанции по закону не связан доводами, изложенными в жалобе защиты, и может истребовать материалы дела и проверить всё уголовное дело на предмет законности осуждения. "Но сложившаяся практика показывает, что суды кассационной инстанции крайне редко отменяют состоявшиеся приговоры по основаниям несоответствия фактическим обстоятельствам дела. Отмены, как правило, происходят при существенных нарушениях УПК РФ - таких, как нарушение права на защиту, отсутствие в материалах уголовного дела хотя бы одного письменного протокола судебного заседания и так далее", - сказал Беков.

В сентябре все ингушские политзаключенные были отправлены в разные колонии: Малсаг Ужахов и Муса Мальсагов - в Волгоградскую область, Барах Чемурзиев, Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев - в Ставропольский край, Зарифа Саутиева - также в Ставропольский край, Ахмед Барахоев - в Ярославскую область.

"По содержанию жалоб особых нет. Понятно, что у наших возрастных подзащитных есть текущие заболевания. Но в целом пока нет жалоб ни на условия содержания, ни на состояние здоровья", - сказал адвокат Ахмеда Барахоева Калой Ахильгов.

Адвокат и сын второго старейшины Малсага Ужахова Асхаб Ужахов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он уже несколько раз был у отца в колонии и что тот чувствует себя нормально. Малсаг Ужахов имеет ряд тяжелых заболеваний, но на отсутствие лечения не жалуется - родные передают в медчасть все необходимые лекарства, он их получает, пояснил Асхаб Ужахов.

Адвокат Магомед Беков, защищающий Мусу Мальсагова, посещал не только его в Волгоградской области, но и Зарифу Саутиеву в колонии в Зеленокумске. По его словам, и Мальсагов, и Саутиева чувствуют себя нормально, жалоб у них нет.

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