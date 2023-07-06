Адвокатская палата Ставрополья поддержала требования защиты ингушских активистов

06 июля 2023, 15:35

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Адвокат Александр Мичев, назначенный судом представлять интересы ингушского активиста Мусы Мальсагова, не предпринял достаточных действий, чтобы отказаться от участия в процессе и допустил нарушения адвокатской этики и закона о адвокатуре, заключила квалификационная комиссия адвокатской палаты Ставропольского края, согласившись с позицией защиты ингушских активистов.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет процесс по апелляционным жалобам на приговор семи лидерам протеста в Магасе. 27 апреля ингушские активисты потребовали отвода назначенных адвокатов. Их поддержали и сами адвокаты по назначению, отметив, что их участие в деле при наличии адвокатов по соглашению незаконно. Муса Мальсагов заявил, что, по его мнению, назначенный ему адвокат Мичев находится в сговоре с судом. Мичев возразил, что не вступал в сговор с судом. Однако все адвокаты поддержали требование об отводе адвоката Мичева, указав, что его позиция противоречит позиции подзащитного. Суд отказался удовлетворить требование.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Ставропольского края нашла нарушения в действиях адвоката-дублера на процессе по ингушскому делу, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Жалобу на действия адвоката по назначению направил адвокат по соглашению Магомед Беков, представляющий интересы Мусы Мальсагова. Беков указал на недопустимость осуществление защиты адвокатами по назначению "наряду с адвокатами, осуществляющими защиту тех же лиц на основании соглашения". Он отметил, что это возможно только в том случае, когда процессуальное поведение защитника по соглашению, "либо поведение подозреваемого, обвиняемого ущемляет конституционные права других участников судопроизводства", подчеркнул он.

Защитник напомнил о решении Совета Федеральной палаты адвокатов от 2013 года. "Адвокат в соответствие с правилами профессиональной этики не вправе принимать поручение на защиту против воли подсудимого и навязывать ему свою помощь в суде в качестве защитника по назначению, если в процессе участвует защитник, осуществляющий свои полномочия по соглашению с доверителем", — привел Беков фрагмент решения. Он назвал неправомерными действия Мичева, который поддержал ходатайство Мальсагова об отказе от его услуг, но когда суд отказал в этом, не устранился от участия в деле.

Мичев пояснил, что считает невозможным уйти из зала заседания или не явиться в суд, учитывая сложную ситуацию, — так как это будет проявлением неуважения к судебной власти и составу Ставропольского краевого суда, рассматривающего дело.

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Ставропольского края нашла в действиях Мичева нарушения Закона об адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката. В частности, она указала, что Мичев не истребовал решение о назначении защитников, когда принял поручение, не попытался посетить Мальсагова в СИЗО, чтобы обсудить позицию защиты и не связался с адвокатом по соглашению. Также комиссия указала, что Мичев не проявил должной активности и настойчивости и не заявил ходатайство о своем устранении, хотя были основания.

При этом комиссия назвала субъективными приведенные в жалобе доводы Бекова и Мальсагова, что за такой короткий период Мичев не мог ознакомиться с материалами уголовного дела.

Материалы дисциплинарного производства в отношении Мичева рассмотрит совет адвокатской палаты Ставропольского края 28 июля, говорится в сообщении на сайте ЦЗПЧ "Мемориал".

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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