Суд отказал в отводе адвоката Мусы Мальсагова

28 апреля 2023, 13:54

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На заседании по делу ингушских активистов все адвокаты поддержали требование об отводе адвоката, защищающего Мусу Мальсагова, указав, что его позиция противоречит позиции подзащитного. Суд отказался удовлетворить требование.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля на заседании в Ставропольском краевом суде ингушские активисты потребовали отвода назначенных адвокатов. Их поддержали и сами адвокаты по назначению, отметив, что их участие в деле при наличии адвокатов по соглашению незаконно. Также защита потребовала отвода судей, однако суд отказался удовлетворить все ходатайства. Муса Мальсагов заявил, что, по его мнению, назначенный ему адвокат Мичев находится в сговоре с судом. Адвокат Мичев возразил, что не вступал в сговор с судом.

Сегодня в начале заседания Муса Мальсагов заявил отвод назначенному ему судом адвокату Мичеву. Он пояснил, что вчера, когда во второй части заседания заявлялось ходатайство об отводе судьи Духина, адвокат Мичев поддержал позицию Мальсагова лишь частично, отметив, что в сговор с судом не вступал. "То есть адвокат заявил, что не согласен с моей позицией по отводу судьи, и я теперь заявляю ему отвод", - сказал Мальсагов.

Мальсагова поддержал адвокат Беков, обратившись к судье. "Я защитник Мальсагова, вам был заявлен отвод, а Мичев этот отвод не поддержал, он не имеет права в соответствии с УПК противоречить позиции Мальсагова, поэтому отвод Мичева обоснован. Позиция адвоката не может противоречит позиции подзащитного", - сказал он.

Такое же мнение озвучил и адвокат Джабраил Куриев. "Разница между позициями - фундаментальная основа для отвода защитника. Поддерживаю", - заявил он.

Адвокат Калой Ахильгов напомнил, что в случае с его подзащитным Барахом Чемурзиевым судья сам обращал внимание на некоторое противоречие в позициях адвоката Магомеда Абубакарова (другого защитника Чемурзиева) и просил противоречие устранить. "А тут такая же ситуация, отвод обоснован", - заявил Ахильгов.

Все остальные адвокаты по соглашению и по назначению также поддержали предложение об отводе Мичева, в том числе сам Мичев. "В доводах о своем отводе я вчера сам говорил, что моя позиция с Мальсаговым не согласована. Я не могу осуществлять его защиту и поддерживаю отвод", - сказал он.

Прокурор заявил, что "такие заявления не являются отводом". "То, что защита называет отводами, отводами не является. Стадия отводов давно прошла. Естественно, лицо которое обвинили в сговоре с судом, не могло поддержать такое ходатайство. Его нужно отклонить", - сказал прокурор.

Суд удалился в совещательную комнату на полчаса, после чего отказал в отводе адвоката, сославшись на статью 72 УПК (Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика), передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании суда.

Напомним, с 13 января в Ставропольском крае идет апелляционный процесс по делу семи лидеров протеста в Ингушетии. На заседании 7 апреля активисты попросили вернуть дело в суд первой инстанции из-за нарушений, однако суд отказал в ходатайстве.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года заключения. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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