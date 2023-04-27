Адвокаты ингушских активистов заявили о предвзятости суда

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На процессе по делу ингушских активистов прокурор позволяет себе давать указания судье, а судья необоснованно затягивает процесс, заявили адвокаты, сочтя это свидетельством предвзятости суда.

Как писал "Кавказский узел", ингушские активисты на сегодняшнем заседании в Ставропольском краевом суде потребовали отвода назначенных адвокатов. Их поддержали и адвокаты по назначению, отметив, что их участие в деле при наличии адвокатов по соглашению незаконно, и заявили о самоотводе. Также защита потребовала отвода судей, однако суд отказался удовлетворить все ходатайства.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года заключения. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, считают журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Вторая часть сегодняшнего заседания началась с определения порядка, кто за кем будет выступать. Суд предложил сначала выступать осужденным, а потом - их защитникам, мотивируя это тем, что адвокаты в любом случае связаны позицией осужденного, сообщил корреспондент "Кавказского узла"

Адвокат Джабраил Куриев заявил на это председательствующему судье Духину, что тот "открыто и бесцеремонно вмешивается в процесс защиты". "Мы давно выстроили стратегию защиты, и у вас нет права в нее вмешиваться", - возмутился Куриев. Он подчеркнул, что это нарушение права на защиту и что со стороны суда незаконно указывать адвокату и подсудимому, как вести защиту. "Прошу дать нам возможность реализовать право на защиту", - заключил Куриев.

Судья Духин спросил подзащитного Куриева Малсага Ужахова, считает ли он, что первыми должны выступать его адвокаты. "Да, и я объясню, почему. Мои адвокаты - профессиональные юристы. После их выступлений мне будет проще формулировать свои мысли", - ответил Малсаг Ужахов. Судья попытался переубедить Ужахова. Однако тот заявил, что отказывается от выступления, если адвокаты не выступят перед ним.

Адвокат Магомед Беков поддержал Ужахова. "Я возмущен. Нет такой нормы в законе, которая позволяет вам определять, как будет выступать защита. Я заявляю вам отвод!" - заявил Беков, уточнив, что речь идет только о председательствующем судье .

Беков напомнил, что, когда подсудимые сегодня стали заявлять об отводе адвокатам по назначению, Муса Мальсагов озвучил в своем обращении к суду, что по его мнению, назначенный ему адвокат Мичев находится в сговоре с судом. "А потом Мичев встал и сказал, что полностью поддерживает позицию подзащитного. А в этой позиции было про сговор с судом. Поэтому я заявляю вам отвод", - заявил Беков.

Адвокат Мичев возразил, что "не вступал в сговор с судом". Беков, тем не менее, продолжил настаивать, чтобы было рассмотрено ходатайство об отводе судьи Духина на основании высказывания Мичева о "полной поддержке" позиции Мальсагова. Муса Мальсагов заявил, что согласен с этим ходатайством (об отводе судьи Духина).

После этого начали высказываться другие адвокаты. Джабраил Куриев сказал, что считает заявленный Бековым отвод "законным и обоснованным". "Кроме адвоката Яганова, никто (из адвокатов по назначению) не сказал, что поддерживает позицию подзащитного частично (кроме сговора адвокатов по назначению с судом - Прим. "Кавказского узла"). Мы считаем, что вы оказываете давление на адвокатов по назначению, не отпуская их из процесса, так что ходатайство об отводе обоснованно", - заключил Куриев.

Общественный защитник Асхаб Ужахов, поддержав ходатайство об отводе судьи, также отметил, что суд "на ровном месте создает сложности". "Вы затягиваете процесс. Сначала сами спросили, какой будет порядок выступлений, а потом стали навязывать свой порядок. Зачем?" - возмутился он.

Все адвокаты по соглашению по очереди поддержали ходатайство об отводе судьи Духина. Судья прервал выступление защитника Багаудина Хаутиева Басира Оздоева, заявив, что тот отклонятся от темы. "Это давление! Адвокаты могут выражать в суде свое мнение, вы не можете ограничивать адвокатов!" - заявил Оздоев, высказавшись в поддержку ходатайства.

Адвокаты по назначению поддержали ходатайство об отводе судьи Духина. Поддержал его и адвокат Мичев. Судья уточнил у него, поддерживает ли он "позицию о сговоре с судом?" Мичев замялся, а после паузы пробормотал, что поддерживает частично. "Я ни с кем в сговор не вступал", - еще раз повторил адвокат Мичев. Беков поинтересовался, у него каким образом адвокат успел "ознакомиться с 200 томами дела за столь короткий срок?" Прокурор Золотовский попросил судью сделать адвокату Бекову замечание за этот вопрос. Магомед Беков в ответ указал прокурору , что нет такой нормы в законе, чтоб "сделать замечание адвокату". После этого Золотовский предложил удалить с заседания Мусу Мальсагова, который бросил реплику в адрес прокурора. Защитники опять указали прокурору , что у него нет никаких полномочий говорить судье, чтоб тот кого-то удалил.

В итоге все адвокаты, и по соглашению, и по назначению, поддержали ходатайство об отводе председательствующего судьи Духина (Мичев - частично, указав, что в сговор он не вступал).

Суд предоставил слово прокурору Золотовскому. "Все отводы, которые тут заявляются, направлены на затягивание рассмотрения дела. Стадия заявления отводов давно прошла. Суд рассмотрел все возможные отводы. Я предлагаю не рассматривать это заявление, которое названо неким отводом, и продолжить рассмотрение уголовного дела в апелляционной инстанции", - сказал Золотовский.

После этого был объявлен перерыв, и двое других судей, кроме Духина, удалились в совещательную комнату, чтобы разрешить ходатайство об отводе Духина. Однако спустя 15 минут они вернулись в зал суда, сообщив, что ходатайство отклонено. Суд объявил перерыв в заседании.

Общественный защитник Магомед Куриев обратил внимание на действия прокурора. "Он может попросить суд отреагировать на что-то. Говорить о замечаниях и удалениях у него нет права. Более того, в конце он заявил, что "стадия отводов прошла". Это нонсенс, и не имеет под собой никаких законных оснований", - сказал Магомед Куриев корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Магомеда Бекова, действия прокурора в суде - это "жонглирование законами со стороны прокурора и оказание давления на суд".

Его поддержал сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов. "Судья и главным образом прокурор проявили слабое знание правил судебного процесса. Допустили ряд странных заявлений утверждений и реплик, которые просто противоречат нормам проведения процесса", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, судья обостряет ситуацию на процессе. "Вот решается вопрос, кто первым будет выступать. Он выслушал мнение сторон и должен был принять решение с учетом этого мнения. И адвокаты, и их подзащитные попросили такой порядок, чтоб сначала выступала защита, а потом подзащитный. Но он зачем-то начал говорить, что будет наоборот. Я не понимаю, зачем", - добавил он.

Адвокат Магомед Беков заявил о нарушениях суда. "Нет ни одной нормы закона, которая бы позволяла суду действовать подобным образом, как сегодня. Был заявлен мотивированный отвод адвокатам. Это не отказ от защитников, а отвод, на тех основаниях, что эти адвокаты (по назначению) заинтересованы в исходе дела. И Мальсагов, и другие указали, что они считают что адвокаты по назначению в сговоре с судом. И адвокаты встают и говорят, что они частично поддерживают позицию подзащитных. Яганов, потом Мичев, который сказал, что поддерживает, но только частично. Это противоречие с позицией подзащитного - уже основание для их отвода!" - подчеркнул он. Невозможно, чтоб защитник не был согласен с позицией своего подзащитного, пояснил адвокат.

По мнению Бекова, именно судья затягивает процесс. "Мы сегодня не приступили к жалобам из-за действий суда. Вообще то, что апелляция так затянулась, не наша вина. Мы пытаемся приступить к рассмотрению, но мы хотим, чтобы всё было в рамках закона, а он нарушает закон. Мы обязаны реагировать - и реагируем на каждое нарушение. И каждое из этих нарушений является косвенным основанием для того, чтобы говорить, что суд заинтересован в исходе дела. И даже порядок выступления сторон - на ровном месте нарушения. Закон говорит, что решение о порядке выступлений должно быть принято с учетом мнения сторон. Кто будет говорить первым, адвокат или подсудимый, решают именно они. А суд должен учитывать это мнение. У нас же всё происходит наоборот, суд всячески ущемляет права подсудимых, показывая, что он на стороне обвинения", - заявил адвокат.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещены на тематической странице "Преследование активистов".

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