Участница пикета в Ессентуках озвучила подробности задержания

17 марта 2021, 14:57

Задержание корреспондента "Кавказского узла" на одиночном пикете в Ессентуках полицейские объяснили использованием плакатов. Алена Садовская вышла на пикет, так как считает содержание под стражей лидеров ингушских протестов политической расправой.

Как писал "Кавказский узел", в Ессентуках полиция задержала корреспондента "Кавказского узла" Алену Садовскую, которая проводила одиночный пикет у здания городского суда. Журналистка протестовала против содержания в СИЗО ингушских активистов.

10 марта Зарифа Саутиева была переведена из СИЗО под домашний арест, а 16 марта Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляционное представление прокурора и постановил вернуть активистку под стражу. После этого лидеры ингушского протеста, обвиняемые по делу о митинге в Магасе, объявили голодовку и отказались принимать дальнейшее участие в процессе. Дело Зарифы Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. Правозащитный центр "Мемориал"* признал всех семерых обвиняемых политзаключенными. Почти все допрошенные участники процесса дали показания в пользу обвиняемых.

Алена Садовская вышла на пикет, так как возмущена длительным содержанием под стражей ингушских активистов. "Я считаю, что содержание под стражей людей, страдающих серьезными заболеваниями, а они есть и у Зарифы Саутиевой и у двух почти семидесятилетних мужчин, которые находятся в СИЗО уже около двух лет – недопустимо. Такое отношение к людям я называю политической расправой, актом запугивания. Требую, чтобы их хотя бы перевели под домашний арест. Тем более, что вина их не доказана, а свидетели дают показания в их пользу. Меня глубоко возмущает такое отношение к людям", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Алена Садовская.

В начале пикета к активистке подошли двое мужчин и поинтересовались, какие требования она выдвигает. По словам Садовской, они не возмущались ее позицией и высказали слова поддержки. "Территория у здания Ессентукского горсуда – не самое посещаемое публикой место. Здесь мало прохожих", - пояснила Алена Садовская.

Спустя полчаса после начала пикета к Садовской подошли трое полицейских. Они забрали у нее паспорт, затем кому-то звонили по телефону. "Наверное, решали, что со мной делать: оставить в покое или задержать", - предположила Садовская.

В 13:20 мск к трем полицейским присоединился еще один сотрудник полиции. Они указали, что активистка нарушает закон, так как находится на территории суда. Садовская отошла от границы судебной площадки на 50 метров, сообщила она.

"Они не дали мне проводить пикет. Хотели взять у меня объяснения, но я отказалась что-либо объяснять. Полицейские составили протокол по поводу моего отказа", - рассказала Алена Садовская.

В 13:40 Садовскую задержали. "Мне объяснили, что одиночные пикеты разрешено проводить без согласования. Но нельзя проводить несогласованные пикеты, если используются плакаты. А у меня были плакаты, поэтому полицейские меня задержали", - пояснила Алена Садовская.

Активистка по состоянию на 13:57 мск находится в городском отдел МВД Ессентуков на улице Чкалова,3.

Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов".

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" Алена Садовская участвует в освещении судебного процесса в отношении лидеров ингушского протеста. Садовская проводила пикет не по заданию редакции, а в качестве активиста.

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.