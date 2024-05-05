Пользователи соцсети сочли избыточным арест жителя Баксана за тонировку стекол

05 мая 2024, 15:22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отчет полиции Кабардино-Балкарии об аресте на сутки водителя за тонировку стекол вызвал иронию у пользователей Instagram*. Наказание было избыточным, а сотрудники Госавтоинспекции должны заниматься более серьезными проблемами, указали авторы комментариев.

Сотрудники Госавтоинспекции возле села Баксаненок остановили автомобиль ВАЗ-2106, которым управлял 21-летний житель Баксана. При осмотре выяснилось, что "светопропускание стекол автомобиля не соответствовало требованиям технического регламента" о безопасности автомобиля, сообщило 4 мая управление МВД России по Кабардино-Балкарии.



"Оказалось, водитель ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Однако молодой человек проигнорировал требование о прекращении административного правонарушения и продолжал управлять автомобилем, передние стекла которого были тонированы", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Баксанский районный суд назначил водителю сутки административного ареста за невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции, указано в сообщении.

Комментаторы Instagram*-паблика "Патриот КБР", у которого насчитывается 398 тысяч подписчиков, назвали действия полиции и назначенное наказание чрезмерными.

"Ну да, тонировка же у нас преступление, больше не за чем же наблюдать", - написал пользователь _tseba. "Как будто преступника поймали", - прокомментировала abazova 6482. "Полреспублики так ездит. Кому-то можно, а кому-то нет?" - задал вопрос пользователь t.aseka077. "Госавтоинспекция не хочет взяться за тех, кто за рулём в телефоне?" - поинтересовалась _disa.disa_. "Кроме тонировки в республике других проблем нету?" - спросил sh.aa.gg. "Лучше бы "шумахеров" наказывали", - добавила vera_abdulaeva07.

"Кавказский узел" также писал, что в 2015 году двум жителям Кабардино-Балкарии, отказавшимся снять тонировку со стекол своих машин, были назначены шесть и девять суток административного ареста.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.