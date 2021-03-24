Олег Орлов, Наталья Таубина, Генри Резник. Фото: ПЦ «Мемориал», "Молодежгое правозащитное движение", https://ru.wikipedia.org/wiki/Резник,_Генри_Маркович

24 марта 2021, 05:21

Правозащитники предложили ингушским активистам отказаться от бойкота суда

Присутствие на суде - шанс для ингушских активистов донести свою позицию до общества, заявили правозащитники Олег Орлов и Наталья Таубина. За систематические нарушения подсудимых могут удалить из зала суда, но обязаны допустить на произнесение последнего слова и оглашение приговора, отметил адвокат Генри Резник.

"Кавказский узел" сообщал, что лидеры ингушского протеста, обвиняемые по делу о митинге в Магасе, объявили голодовку и отказались принимать дальнейшее участие в процессе в знак протеста против решения Ставропольского краевого суда от 16 марта суд постановил вернуть под стражу активистку Зарифу Саутиеву, отпущенную из СИЗО всего за неделю до этого. 17 марта шесть из семи участников голодовки отказались выходить из камер для участия в судебном заседании на него явилась только сама Зарифа Саутиева. 23 марта голодовка была прекращена. Барахоев, Мальсагов, Чемурзиев, Хаутиев и Нальгиев в зачитанном в суде заявлении объяснили свое решение просьбами со стороны муфтията и Совета тейпов Ингушетии. При этом Барахоев, Чемурзиев и Ужахов не смогли принять участие в заседании суда из-за плохого самочувствия.

Дело Зарифы Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде.  Правозащитный центр "Мемориал"* признал всех семерых обвиняемых политзаключенными. Почти все допрошенные участники процесса дали показания в пользу обвиняемых.

Так как очередное заседание суда по делу ингушских активистов не состоялось 23 марта из-за плохого самочувствия Ахмеда Барахоева, Малсага Ужахова и Бараха Чемурзиева, его решено перенести, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зарифы Саутиевой Билан Дзугаев.

"Их состояние удостоверили медработники СИЗО, и поэтому суд решил перенести заседание на 30 марта", сообщил он, добавив, что остальные подсудимые пришли в суд только для того, чтобы пообщаться с адвокатами.

По словам адвоката Мусы Мальсагова Магомеда Бекова, "и защита, и общество убеждали их, что голодовка должна быть прекращена - и она была прекращена". "Их также убеждали, что надо вернуться в суд, ведь они достигли своей цели - привлекли внимание общественности к [...] решению [Ставропольского краевого] суда [об обратной замене меры пресечения Саутиевой с домашнего ареста на содержание под стражей]", отметил адвокат.

По словам адвоката, нельзя исключать, что в случае если активисты в дальнейшем будут  пытаться бойкотировать заседания, то суд может удалить их за неуважение к суду. "Но удаление из зала суда не означает, что их удаляют на весь процесс. Они имеют возможность выступить с последним словом и выслушать приговор. Кроме того, удаленные из зала подсудимые могут написать заявление с просьбой вернуть их, и суд должен будет его рассмотреть", подчеркнул Беков.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов, первый вице-президент Адвокатской  палаты города Москвы Генри Резник подтвердил, что, согласно статье 258 Уголовно-процессуального кодекса РФ, подсудимый может быть удален практически до конца процесса.

"Конституционный суд при этом специально уточнил, что должны быть серьезные основания для удаления подсудимого - прежде всего ситуация, когда он дезорганизует работу суда. Кроме того, подсудимый должен быть допущен на произнесение последнего слова и на оглашение приговора. Сам приговор должен быть вручен ему. Защита в этом случае должна оспаривать решение суда и подавать ходатайства о возвращении подсудимого в зал суда", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Резник.

Участие в процессе единственная возможность для активистов донести свою позицию до общественности, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, подписавшие обращение к активистам с призывом прекратить голодовку и не бойкотировать судебный процесс. 

Руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов отметил, что участие в суде для активистов является "единственным способом отстоять свою правоту".

"В противном случае мы ожидали, что прокуратура, поддержавшая фальсифицированное обвинение, вздохнет и скажет: "Нам работы меньше". В российском обществе и так не уделяют достаточного внимания этому процессу, а если они еще и не будут участвовать в процессе, то он станет совсем неинтересен для СМИ", сказал Орлов.

Он назвал решение Ставропольского краевого суда, заменившего Саутиевой меру пресечения на заключение под стражу, "абсолютно людоедским". "В кои-то веки суд позволил себе проявить чуть гуманности, как краевой суд уже отменяет решение. Никаких оснований помещать Зарифу в СИЗО нет, как, кстати, и остальных подсудимых, которых тоже можно было перевести под домашний арест. Следствие закончено, идет суд. Как они могут влиять на это, будучи под домашним арестом?  Да никак", уверен правозащитник.

По словам Орлова, смягчение меры пресечения во время суда достаточно редкий случай, а возврат к более жесткой мере еще более редкая вещь. "Обычно считается, что если суд что-то изменил в мере пресечения, то он вполне компетентен для этого, и не надо ничего менять", заключил он.

Директор фонда "Общественный вердикт"* Наталья Таубина также отметила, что участие в процессе - единственная возможность для активистов донести свою позицию до общества. "Другого легального механизма добиться справедливости, кроме суда, нет", сказала она.

Таубина также подчеркнула, что внезапное ужесточение меры пресечения Саутиевой "не уникальный, но очень редкий случай".

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что жители Ингушетии не проводят публичных акций в поддержку арестованных, опасаясь спровоцировать новые аресты по делу о митинге в Магасе.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа — на тематической странице "Преследование активистов".

* организации по решению Минюста РФ внесены в список иноагентов.

Примечание:

"Пражская полиция помешала акции в поддержку ингушских активистов", "Участница пикета в Ессентуках озвучила подробности задержания", "Суд вернул Зарифу Саутиеву под стражу".

Автор: Семен Чарный; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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