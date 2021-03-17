Пражская полиция помешала акции в поддержку ингушских активистов

17 марта 2021, 15:28

Ингушская журналистка Изабелла Евлоева вышла сегодня на одиночный пикет в поддержку ингушских лидеров протеста у здания посольства России в Праге. Представители посольства вызвали полицию и акцию пришлось свернуть, но ее заметили и дипломаты, и прохожие.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта Зарифа Саутиева была переведена из СИЗО под домашний арест, а 16 марта Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляционное представление прокурора и постановил вернуть активистку под стражу. После этого лидеры ингушского протеста, обвиняемые по делу о митинге в Магасе, объявили голодовку и отказались принимать дальнейшее участие в процессе. Адвокат Магомед Абубакаров будет обжаловать возвращение Саутиевой в СИЗО.

Дело Зарифы Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. Правозащитный центр "Мемориал"* признал всех семерых обвиняемых политзаключенными.

Около 11:00 местного времени (13:00 мск) ингушская активистка, журналистка Изабелла Евлоева вышла на пикет перед зданием посольства России в столице Чехии Праге. Она принесла с собой два плаката, один из которых имел надписи с обеих сторон, а другой – с одной. На плакатах было написано: "Ингушское дело. Позор России", "Freedom for ingushian political prisoners" и "Свободу политическим заключенным России".

В общей сложности пикет продлился около получаса, рассказала Евлоева корреспонденту "Кавказского узла". Место для пикетирования было выбрано для того, чтобы привлечь внимание сотрудников МИДа к аресту ингушских активистов, отметила она.

"Люди столько времени незаконно сидят за решеткой! Они вышли на мирный митинг, требуя соблюдения своих прав. Конечно, нарушение прав и свобод – это тенденция по всей России, но за Ингушетию мне обиднее всего, поскольку это мой родной край… Тригером к выходу на пикет стал перевод Зарифы [Саутиевой] под домашний арест, на что нет никаких оснований", - рассказала Евлоева.

После начала пикета к активистке вышел сотрудник посольства и попросил у нее паспорт и разъяснения о цели пикета. Евлоева объяснила, что вышла поддержать обвиняемых по "ингушскому делу", тогда сотрудник посольства заявил, что вызывает полицию. Прибывшие правоохранители поинтересовались, согласован ли пикет с местными властями или это "спонтанная акция". Когда журналистка сообщила, что ни с кем свои действия не согласовывала, полиция потребовала завершить акцию.

"Мне сказали, что это охраняемый объект, пикетировать тут запрещено. Я спросила, могу ли я перейти в другое место, но мне возразили, что это невозможно. Насколько я знаю, пикеты разрешены, но, видимо, в связи со строгими мерами в связи с коронавирусом акции запрещены. Вполне верю. К примеру - в Праге закрыты все магазины, кроме продуктовых", - рассказала Евлоева.

Акция была рассчитана не на прохожих, а на сотрудников посольства, пояснила журналистка. "Вход в посольство России находится в тупике, и прохожих почти нет. Надеюсь, что сотрудники Министерства иностранных дел увидели мои плакаты. Я понимаю, что пикет не решит проблему. Но это все, что я могу сделать. Вода камень точит, надеюсь на лучшее", - рассказала Евлоева.

В посольстве России в Чехии корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что пикет был замечен, однако прокомментировать его ход отказались.

Немногочисленные прохожие, тем не менее, заметили пикет. Пикет имеет значение, сказал очевидец пикета Сергей из Украины, который работает в Праге разнорабочим. "Конечно, я далек от российской политики. Но сам пикет в Праге, как мероприятие, - дело сильное. Тут мало активности в период пандемии. Думаю, местные СМИ подхватят", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Его коллега, Дмитрий, также уроженец Украины, отметил, что "ингушское дело" находится "в тренде событий, происходящих в России". "Ингушское дело", посадили Навального, репрессии в отношении НКО. Очень обидно, что такая страна катится не пойми куда. Желаю ингушским узникам скорее выйти на свободу", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов".

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.