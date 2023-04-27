Ингушским активистам отказано в отводе судей и адвокатов по назначению

27 апреля 2023, 15:51

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Ингушские активисты на сегодняшнем заседании в Ставропольском краевом суде потребовали отвода назначенных адвокатов. Их поддержали и адвокаты по назначению, отметив, что их участие в деле при наличии адвокатов по соглашению незаконно, и заявили о самоотводе. Однако суд отказался удовлетворить эти требования и ходатайство защиты об отводе судей.

Как сообщал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет апелляционный процесс по делу семи лидеров протеста в Ингушетии. 3 февраля суд в Пятигорске представил участникам дела две недели на ознакомление с материалами дела и согласился на личное присутствие подсудимых на заседаниях. На заседании 7 апреля активисты попросили вернуть дело в суд первой инстанции из-за нарушений, однако суд отказал в ходатайстве. На сегодняшнем заседании защита потребовала отвода судей их общения с прокурорами вне судебного процесса.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года заключения. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, считают журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

После перерыва суд огласил решение по ходатайству об отводе судей, отказав в его удовлетворении, передает корреспондент "Кавказского узла".

Муса Мальсагов заявил об отводе адвоката по назначению, которого суд назначил ему, как и другим фигурантам, ранее, хотя у них есть адвокаты по соглашению. "Суд незаконно назначил "адвоката-дублера", хотя меня представляет адвокат Магомед Беков и я письменно отказался от нового адвоката. Не доверяю ему и не считаю своим защитником. Но он не устранился от участия в деле. Считаю что адвокат-дублёр заинтересован в определенном исходе дела. Я заявляю ему отвод", - заявил Мальсагов.

Малсаг Ужахов, Барах Чемурзиев, Багаудин Хаутиев, Зарифа Саутиева и Исмаил Нальгиев также заявили отвод адвокатам по назначению. "Я письменно отказывался от адвоката-дублёра, но суд это не учел. Считаю, что он выполняет волю суда и заинтересован в определенном исходе дела, заявляю отвод", - отметил Исмаил Нальгиев.

После этого слово взяли адвокаты по назначению, все они попросили отвод от дела. "Полностью поддерживаю позицию Мальсагова, заявляю о самотводе. Мальсагов отказывается со мной разговаривать что лишает меня возможности вести его защиту. Он подал жалобу в адвокатскую палату. Учитывая все обстоятельства прошу суд принять мой самоотвод и освободить от участия в этом деле", - заявил назначенный Мальсагову адвокат Мичев.

Назначенный Ужахову адвокат Саркисян также подал ходатайство о прекращении участия в деле. "У Ужахова есть защитник по соглашению, а мое участие является незаконным. Ужахов категорически отказывается от моего участия", - сказал он. Аналогичную позицию высказала адвокат Атамалова, которую суд назначил защищать интересы Бараха Чемурзиева.

Адвокат Алена Бурым отметила, что когда ее назначили защищать Хаутиева, сведений о том, что у него есть адвокат, в деле не было. "Потом появился Башир Оздоев, по соглашению. Таким образом, у Хаутиева двойная защита, Хаутиев отказывается со мной разговаривать и выражает мне недоверие. Без согласования позиций с подзащитным вести защиту невозможно. Плюс второй адвокат есть. Так что мое участие в деле происходит в нарушение части 3 статьи 50 УПК", - заявила она, добавив, что на ряд адвокатов по назначению их подзащитные подали жалобы в адвокатскую палату Ставропольского края.

С аналогичными заявлениями выступили назначенный Зарифе Саутиевой адвокат Коваленко и адвокат Федоренко, который назначен осуществлять защиту Ахмеда Барахоева , который не присутствовал на заседании.

На заседании 7 апреля судья счел оскорбительным высказывание Ахмеда Барахоева и удалил его с процесса до конца прений по делу ингушских активистов.

Назначенный Нальгиеву адвокат Яганов поддержал заявление своего подзащитного частично. "Доводы о сговоре с судом полностью отрицаю. В остальном заявление Нальгиева поддерживаю. Считаю свое участие в процессе незаконным. У него есть защитник, прошу его ходатайство об отводе защитника по назначению удовлетворить", - сказал он.

Адвокаты по соглашению поддержали просьбу своих подзащитных об отводе защитников по назначению. "Мы не утверждаем, что коллеги по назначению недобросовестны, но даже элементарно - как можно было ознакомиться за 3 недели, которые им были даны на ознакомление с материалами дела, ознакомиться с сотнями томов? Я не так давно вступил в защиту Хаутиева, и то столько времени мне требуется, чтобы вникнуть, гораздо бо льше. А за столь короткий срок как можно было ознакомиться?", - спросил Башир Оздоев.

В деле насчитывается 200 томов, рассказали адвокаты по соглашению корреспонденту "Кавказского узла".

После адвокатов по соглашению, слово взял сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов. "Отказ в удовлетворении ходатайств будет незаконным необоснованным и даст основания для ещё больших сомнений в объективности суда", - заявил он.

Прокурор Золотовский заявил, что ходатайства не подлежат удовлетворению. "Предлагаю повторные такие ходатайства вообще не рассматривать", - сказал он.

Суд удалился в совещательную комнату и объявил перерыв на час, после чего отказал в удовлетворении ходатайств подсудимых об отводе адвокатов по назначению и ходатайств самих адвокатов о самоотводе.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещены на тематической странице "Преследование активистов".

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