Защита потребовала обеспечить присутствие ингушских активистов на суде

22 мая 2024, 20:07

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Кассационный суд в Пятигорске обеспечил присутствие по видеосвязи на сегодняшнем заседании лишь двух из семи осужденных лидеров ингушского протеста. Суд удовлетворил заявленный прокурором отвод судьи, несмотря на то, что защита требовала рассматривать этот вопрос, когда все активисты будут на связи.

Как писал "Кавказский узел", 18 января защита семи ингушских активистов подала общую жалобу в Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске. Апелляционный суд допустил серьезные нарушения, и это должно стать основанием для отмены приговора, заявили в кассационной жалобе адвокаты. Сегодня пятый кассационный суд в Пятигорске приступил к ее рассмотрению, на заседание пришли восемь членов совета тейпов Ингушетии.

В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. Все они были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Сегодня в 5-м кассационном суде в Пятигорске должно было начаться рассмотрение кассационных жалоб "лидеров ингушского протеста" - Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова, Бараха Чемурзиева, Багаудина Хаутиева, Исмаила Нальгиева и Зарифы Саутиевой, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

На заседании были 11 защитников - адвокатов и юристов на правах адвокатов, кроме того, в суд пришла группа поддержки. В здание суда в качестве слушателей зашли восемь человек, приехавшие из Ингушетии, в основном, это были члены Совета тейпов Ингушетии. Однако в сам зал пустили не всех слушателей - после того, как зашли все защитники и аккредитованный журналист "Кавказского узла", места остались только для пятерых слушателей. Остальные ждали в коридоре. Более того, на улице стояли ещё около пяти человек, которые немного опоздали, поэтому в суд не попали.

Из осужденных, которые должны были участвовать в заседании по видеоконференцсвязи, на связи были только Ужахов и Мальсагов, которые отбывают наказание в одной колонии в Волгоградской области. Остальным осужденным присутствие по видеоконференцсвязи обеспечено не было.

В начале заседания судейская коллегия спросила подсудимых и их защитников, нет ли у них отводов судьям, и те сказали, что нет. Однако представитель прокуратуры в свою очередь сказал, что у него есть отвод судье Светлане Харрасовой.

"В силу части 2 статьи 61 УПК и статьи 64 УПК прошу рассмотреть отвод в связи с тем что ранее судья Харрасова участвовала в рассмотрении кассационной жалобы на приговор в отношении Барханоева Р.А. <...> в январе 2022 года. Данный приговор указан в настоящем, обжалуемом приговоре как доказательство виновности, на странице 240. Это приговор (Барханоеву) Железноводского городского суда от 2 декабря 2020 года. Я полагаю, что судья Харрасова не может участвовать в рассмотрении данного уголовного дела", - заявил прокурор Вячеслав Епишин.

По общему "ингушскому делу" были осуждены десятки людей - дела "рядовых" участников митинга рассматривал Железноводский городской суд, а дело "лидеров протеста" - Кисловодский городской. Железноводский суд осудил десятки участников акции протеста в Магасе, приговорив их к разным срокам по статье о применении насилия к представителям власти, в то время как у "лидеров" была статья об участии и создании экстремистского сообщества.

После этого в заседании был объявлен перерыв для проверки озвученной прокурором информации. В перерыве судебные приставы дали возможность слушателям, которые были в зале, а также тем, кто ждал в коридоре, пообщаться посредством видеоконференцсвязи с Ужаховым и Мальсаговым. Слушателей по очереди пропускали в зону видимости камеры, чтобы осуждённые могли видеть, кто с ними говорит, и пришедшие могли сказать слова приветствия и поддержки Ужахову и Мальсагову.

После перерыва председательствующая судья Харрасова сообщила, что данные прокурора подтвердились, и спросила мнения осуждённых и их защиты по поводу отвода. Малсаг Ужахов сказал, что не поддерживает ходатайство об отводе, не пояснив, почему. Муса Мальсагов на вопрос суда ответил, что он хотел бы проконсультироваться со своим адвокатом по этому вопросу.

Адвокат Мальсагова Магомед Беков попросил перерыв для консультации с подзащитным. Однако суд отметил, что осуждённых много, лучше спросить мнения всех, а в конце объявить перерыв для тех, кому он нужен.

Слово взял адвокат Исмаила Нальгиева Андрей Сабинин. "Мы считаем что рассмотрение этого вопроса, несмотря на то что позиция прокурора заслуживает внимания, невозможно без обеспечения явки всех сторон процесса. У нас пять осужденных отсутствуют. Они поддержали (кассационные) жалобы, заявили о желании участвовать в рассмотрении суда кассационной инстанции, а мы фактически, сейчас высказав свою позицию, да или нет, этого права их лишим. Поэтому считаем, что сегодняшнее заседание вообще не должно состояться", - сказал Сабинин, отметив, что вопрос об отводе судьи может быть поставлен, когда будет обеспечена явка осуждённых.

Его позицию поддержала адвокат Фатима Урусова, защищающая Ахмеда Барахоева. "Это единое, консолидированное мнение всех", - прокомментировала Урусова слова Сабинина. Это же подтвердил и адвокат Беков, и возгласами поддержали и остальные адвокаты и защитники наряду с адвокатами - необходимо отложить начало процесса до обеспечения явки всех осуждённых.

После этого был объявлен перерыв, чтобы Беков мог поговорить с Мальсаговым. После перерыва суд снова спросил мнение Ужахова по поводу отвода судьи Харрасовой. "Я хотел бы сначала узнать мнение своего адвоката", - сказал Ужахов. Его адвокат Джабраил Куриев указал, что приговор в отношении Барханоева "не является доказательством по делу и не имеет преюдициальной силы в рамках настоящего уголовного дела". "Барханоев, действительно, был допрошен в рамках настоящего уголовного дела. <...> Но в настоящем деле ни его показания, ни сам приговор ему не имеют никакой доказательной силы", - подчеркнул Куриев, отметив, что не видит оснований для отвода судьи. Он напомнил, что в отношении других участников митинга, таких, как Барханоев, Железноводским городском судом было рассмотрено около 50 дел.

Суд спросил Ужахова, согласен ли он с позицией своего защитника, и тот ответил утвердительно. Еще один защитник Малсага Ужахова, его сын и адвокат Асхаб Ужахов, отметил, что Джабраил Куриев подробно ответил на вопрос судьи, сам он в целом согласен, но считает преждевременным высказываться относительно отвода, так как прежде всего необходимо обеспечить явку всех осужденных.

Первоочередным является обеспечение явки участников процесса, которые изъявили желание участвовать в судебном заседании

"Рассмотрение вопроса о явке сторон - это первоочередная ваша обязанность", - сказал Сабинин. Судья Харрасова возразила, что сначала должен быть решен вопрос об отводе, а потом уже - ходатайство защиты об обеспечении явки. "Сначала явка", - сказали Фатима Урусова и адвокат Ахмеда Барахоева Андрей Плотников.

"Действия председательствующего необоснованны и незаконны. Речь идет о том, что явка участников процесса в судебном заседании не обеспечена. И суд в принципе не может продолжать данное судебное заседание. Первоочередным является обеспечение явки участников процесса, которые изъявили желание участвовать в судебном заседании. Заявлен отвод (судье), но он в принципе не может быть рассмотрен, и в принципе не может быть продолжения судебного заседания в отсутствие участников процесса", - заявил адвокат Беков.

Полностью поддерживаю позицию адвоката Бекова. Я считаю, что невозможно перейти к рассмотрению иных вопросов, необходимо отложить данный судебный процесс в связи с неявкой наших подзащитных", - добавил Плотников.

После этого адвокат Куриев уточнил, что его позиция не отличается от позиции коллег, а ранее он высказался по конкретному вопросу - вопросу об отводе судьи, потому что ему был задан этот конкретный вопрос, про отвод, и он высказал свое мнение, потому что его попросил суд. "Но если смотреть на ситуацию в целом, то мои коллеги абсолютно правы", - сказал он.

Если бы судья Харрасова рассматривала это дело, это привело бы к конфликту интересов и подлежало бы отмене в Верховном суде России

Суд удалился на совещание. Через некоторое время судьи сообщили, что заявленный прокурором Епишиным отвод судье Харрасовой основан на требованиях закона, а неявка в судебное заседание кого-либо из участников судопроизводства не является препятствием к рассмотрению заявленного отвода, удовлетворив ходатайство прокурора об отводе председательствующей судьи.

О том, какой состав суда и когда будет рассматривать кассационные жалобы, станет известно позднее.

"Я считаю, что отвод был заявлен прокуратурой совершенно справедливо. Тот редкий случай, когда защита может с прокуратурой согласиться. Я полагаю, что, действительно, если бы судья Харрасова рассматривала это дело, это привело бы к конфликту интересов и подлежало бы отмене в Верховном суде России. Так что я поддерживаю", - сказала после заседания корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фатима Урусова.

"Я считаю, что это решение абсолютно законно и обоснованно, судьи, которые ранее рассматривали какие-либо дела, которые даже косвенным образом затрагивают то дело, которое они рассматривают в суде кассационной инстанции, обязаны были самоотвод заявить, да вообще даже в коллегию не входить, когда формировался ее состав. Но раз уж эта судья вошла, то прокурор заявил о необходимости отвода, и это очень редкое явление. Что касается вопроса явки, то суд посчитал, что, раз уж заявлен отвод, то они должны были в первую очередь его рассмотреть. Но мы как адвокаты связаны позицией своих подзащитных. И в данном случае моего подзащитного Ахмеда Барахоева не было, его явку не обеспечили, поэтому я не мог высказать свою позицию по этому поводу, не посовещавшись с ним. Поэтому мы и настаивали на том, чтобы сначала должна была быть обеспечена явка всех подзащитных и их адвокатов, и потом уже приступайте к решению вопроса по отводу", - прокомментировал после заседания корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Андрей Плотников.

Малсаг Ужахов и Муса Мальсагов ни на что не жалуются, сообщил после заседания адвокат Мальсагова Магомед Беков, который последний раз посещал их вместе с адвокатом Асхабом Ужаховым в апреле. "По условиям содержания, по отправлению своих религиозных обязанностей - претензий нет, они не жаловались", - сказал Беков корреспонденту "Кавказского узла". Адвокаты остальных осужденных отказались комментировать их пребывание в колониях, так как не согласовывали со своими подзащитными позицию по обсуждению этих вопросов с представителями СМИ.

С 13 января 2023 года Ставропольский краевой суд в Пятигорске рассматривал апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Активисты и их защитники указали на то, что суд первой инстанции не учел многие факты и показания, свидетельствующие о невиновности подсудимых. Однако в июле того же года суд оставил приговор в силе. Адвокаты указали, что апелляционная инстанция, оставив в силе сроки лишения свободы, ужесточила условия дополнительного наказания.

Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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