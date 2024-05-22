Члены совета тейпов пришли на заседание суда по делу ингушских активистов

22 мая 2024, 11:11

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Восемь членов совета тейпов Ингушетии пришли в Пятигорске на заседание суда по кассационной жалобе на приговор семи ингушским активистам.

Как писал "Кавказский узел", 18 января защита семи ингушских активистов подала общую жалобу в Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске. Апелляционный суд допустил серьезные нарушения, и это должно стать основанием для отмены приговора, заявили в кассационной жалобе адвокаты.

С 13 января 2023 года Ставропольский краевой суд в Пятигорске рассматривал апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Активисты и их защитники указали на то, что суд первой инстанции не учел многие факты и показания, свидетельствующие о невиновности подсудимых. Однако в июле того же года суд оставил приговор в силе. Адвокаты указали, что апелляционная инстанция, оставив в силе сроки лишения свободы, ужесточила условия дополнительного наказания.

Сегодня в здание суда перед заседанием по кассационной жалобе на приговор ингушским активистам пустили восьмерых зрителей - членов совета тейпов Ингушетии. Их предупредили, что, возможно, в зале придётся стоять, так как в кассационном суде залы маленькие и не рассчитаны на такое число людей.

Другие зрители и журналисты на заседание не пришли. Участие подсудимых в заседании планируется по видеосвязи, передал корреспондент "Кавказского узла" из здания суда.

Напомним, в декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. Все они были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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