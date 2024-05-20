Защита потребовала освободить Дауда Мамилова

20 мая 2024, 10:49

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Защита осужденного на 8 лет уроженца Ингушетии Дауда Мамилова подала кассационную жалобу на приговор, которым он был осужден на восемь лет лишения свободы за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство"*. Приговор был построен на предположениях и вынесен с существенными нарушениями прав Дауда Мамилова, уверена защита.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2020 года апелляционный суд в Москве согласился с доводами адвокатов уроженца Ингушетии Дауда Мамилова, признав бездействие следствия по его делу. После этого дело Мамилова, обвиняемого в причастности к террористической организации "Исламское государство"*, передали новому следователю. В сентябре 2020 года Мамилов заявил о принуждении к признательным показаниям. В мае 2022 года Мамилов был признан виновным в причастности к деятельности ИГ* и приговорен к восьми годам колонии общего режима. Адвокат Людмила Толстоногова подала апелляционную жалобу.

Дауда Мамилова задержали 29 апреля 2019 года. По версии следователей, пять человек, среди которых был и проживающий в Дмитрове Дауд Мамилов, создали законспирированную ячейку запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*. В июне 2020 года за Дауда Мамилова поручилось более 70 жителей Ингушетии, в том числе депутаты Народного собрания. Отец задержанного Закрий Мамилов, депутат Народного собрания Ингушетии, выступавший против соглашения о границе Ингушетии и Чечни, связал уголовное преследование сына с собственной политической деятельностью.

По апелляционным жалобам обвиняемого и адвоката Людмилы Толстоноговой на приговор уголовное дело рассмотрено Судебной коллегией по уголовным делам Апелляционного военного суда и 25 сентября 2023 года коллегия оставила приговор без изменения, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Людмила Толстоногова.

В своей кассационной жалобе (копия жалобы имеется в распоряжении «Кавказского узла») адвокат особо подчеркивает, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Выводы суда о виновности подсудимого в совершении преступления, должны подтверждаться совокупностью доказательств, непосредственно исследованных в ходе судебного заседания, указывает в жалобе адвокат.

Однако, «признавая Дауда Мамилова виновным, суд в приговоре указал, что вина Мамилова в совершении преступных деяний (предусмотренных ч.2 ст.205.5 и ч.1 ст.205.1) подтверждается оглашенными показаниями подозреваемого Сатавалдинова, из которых следует, что Мамилов выражал большое желание принять участие в боевых действиях. Таких показаний Сатавалдинов М. ни на предварительном следствии, ни в суде не давал, в судебном заседании они не оглашались, в материалах дела, в том числе в оглашенном протоколе допроса подозреваемого Сатавалдинова М. от 30 октября 2019г. (т. 23 л.д. 134-147) таких показаний нет. Кроме того, на предварительном следствии и в судебном заседании, обвиняемый Сатавалдинов отказался от всех показаний, данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого», - приводит цитату из кассационной жалобы Людмила Толстоногова.

«То есть, суд положил в основу приговора несуществующие, не исследованные судом показания, существенно нарушив положения ст. ст. 87- 88, ст. 240 УПК РФ, что повлияло на исход уголовного дела, в частности, на вывод о виновности Мамилова, на юридическую оценку содеянного, назначение судом наказания», - резюмирует адвокат.

«К сожалению, апелляционная инстанция доводы защиты о ссылке суда на несуществующие показания Сатавалдинова о том, что Мамилов выражал особое желание участвовать в боевых действиях, проигнорировала, не проверив данные доводы, скопировала данный текст приговора в апелляционное определение, что грубо противоречит положениям ст. 389.28 УПК РФ», - подчеркнула Людмила Толстоногова.

«Просмотр же Даудом Мамиловым роликов радикального содержания, а также радикальные взгляды, сведения о которых изложены в показаниях других обвиняемых, сами по себе не образуют состав преступления, предусмотренный ст. 205 5 УК РФ», - говорится в кассационной жалобе.

«Суд не обратил внимания на характеристику личности Мамилова Д.З., который характеризуется более чем 80 гражданами как человек толерантный, отзывчивый, готовый всегда прийти на помощь, имеющий постоянное место работы, семью, 6 несовершеннолетних детей (трое из них учащиеся лучшей гимназии города), устойчивые социальные связи. Особо следует обратить внимание на личные поручительства и характеристики, поступившие от духовных лиц. В том числе на характеристику муфтия Республики Ингушетия И.Б. Хамхоева, на характеристику имама Яхромской мечети Р.Ш. Якупова, личное поручительство имама мечети г. Назрань М.Б Омарова».

Поручители указали, что Дауд в быту сдержан, толерантен, отзывчив, за ним не было замечено каких либо экстремистских наклонностей и радикальных взглядов в религии, он регулярно посещал пятничные молитвы. Такое поведение Мамилова исключает его причастность к запрещенной организации, так как противоречит ее целям и задачам, - заявляет адвокат.

Людмила Толстоногова обратила внимание, что Дауд Мамилов осужден в том числе за то, что перечислил Курбанову 6000 рублей, по версии следствия, для подготовки террористического акта (ст.205 1УК РФ) Транзакция была совершена 13.09.2017 г., а противоправные действия Курбанов совершил без малого через два года – 12.07.2019. Как заявил на процессе Мамилов, деньги он перечислил Курбанову по его просьбе, у которого, по его словам, на тот момент (12.07 2017) были финансовые затруднения.

«Суд ни первой, ни апелляционной инстанции не ответили на доводы защиты об отсутствии у Дауда Мамилова совершившего 13.09.2017 г. транзакцию в пользу Курбанова, умысла на финансирования подготовки Курбановым террористического акта 12.07.2019 г В момент совершения транзакции Курбанов не занимался подготовкой к теракту, который должен был произойти через два года. О подготовке Курбановым террористического акта в 2019 г. Мамилов не знал и не мог знать в 2017 г. Каких – либо проверенных и достоверных сведений, о террористической деятельности Курбанова до возбуждения в отношении него уголовного дела 12.07.2019 г. материалы дела не содержат , судом непосредственно не исследовались и не оценивались». – говорится в кассационной жалобе.

Как считает Людмила Толстоногова, суд не мотивировал свой вывод о наличии у Мамилова 13.09.2017 г. прямого умысла на финансирование террористической деятельности Курбанова в 2019 г. « Какие-либо доказательства, подтверждающие данные обстоятельства суд в приговоре не привел. Суд апелляционной инстанции доводы защиты, об отсутствии у Мамилова 13.09.2017 г. прямого умысла на финансирование террористической деятельности Курбанова в 2019 г., не проверил», цитирует адвокат жалобу, отправленную в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного суда РФ .

Людмила Толстоногова считает, что при наличии вышеуказанных процессуальных оснований суд кассационной инстанции согласно п. 2 ч. 1 ст.401.14 УПК РФ отменит приговор и все последующие судебные решения и прекратит производство по данному уголовному делу. «При таких обстоятельствах приговор и апелляционное определение в отношении Д.З. Мамилова, осужденного по ст.205 1 УК РФ, подлежат отмене как вынесенные с существенными нарушениями норм уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявшими на исход дела, с прекращением производства по уголовному делу за отсутствием в действиях Дауда Мамилова состава преступления» - говорится в кассационной жалобе.

Защита считает, что суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты (ч.3 ст. 15 УПК РФ), а бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения (ч.2 ст. 14 УПК РФ); при этом все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в его пользу, и до полного опровержения его невиновности обвиняемый продолжает считаться невиновным (ч.1 и ч.3 ст.14 УПК РФ).

Адвокат уверена, что приведенные доводы защиты, не проверенные судом первой и апелляционной инстанции, проверка которых существенно повлияет на исход дела, подлежат проверке судом кассационной инстанции. Защита просит освободить Мамилова из мест лишения свободы и признать за ним право на реабилитацию



«Когда мы узнали, что судебная коллегия апелляционного суда в отношении Дауда оставила в силе приговор окружного военного суда, то решили, что пора обратиться в УФСИН с просьбой к чиновникам этого ведомства, чтобы Дауд отбывал наказание в колонии поближе к нашему региону. Об этом больше всего беспокоилась Мадина, моя свекровь», - рассказывает Аза, жена Дауда.

Она сказала, что после всех испытаний, которые выпали на долю ее свекрови, та сильно сдала, особенно ее подкосила неожиданная смерть ее мужа, Закри. «И она боялась, что если Дауда направят отбывать наказание в колонию далеко за пределы республики, то она навряд ли сможет его навестить. Уполномоченный по правам человека здесь, в Ингушетии, помог написать заявление. Отправили письмо в конце прошлого года в УФСИН, ответ пришел недавно. Оказывается, те, кто осужден , как и Дауд, по статье 205.1 и 205.2 УК РФ, «направляются для отбывания наказания в исправительные колонии, определяемые федеральным органом уголовно-исполнительной системы», - так написано в письме, полученном из УФСИН, - рассказывает Аза. (копия письма имеется в распоряжении "Кавказского узла").

К тому времени семья Мамиловых уже знала, что Дауда в первых числах мая этапировали в ИК-12 города Волжский Волгоградской области. «Нет худа без добра: и мы все, и Дауд в первую очередь, считаем, что ему повезло, что он будет отбывать наказание именно в этом исправительном учреждении. Потому что там отбывают сроки узники «Ингушского дела» Малсаг Ужахов и Муса Мальсагов», - говорит Аза.

26 марта 2019 года протестующие в Магасе не стали расходиться после санкционированного митинга. На следующий день силовики попытались их разогнать, и произошли стычки с активистами. После этого в республике начались массовые аресты оппозиционеров. Семь лидеров протеста были осуждены на сроки в колонии по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем. "Кавказским узлом" подготовлена справка об этом "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Дауд в телефонном разговоре с женой рассказал, что он был приятно удивлен теплой, искренней встрече со своими земляками, по его словам, он оказался среди близких по духу людей, тем более, что отец , когда бывал на свидании с ним, много рассказывал о нашумевшем судебном процессе «Ингушского дела».

Дауд, по словам Азы, за пять лет содержания под стражей истосковался по работе. «Он же строитель по профессии, созидатель, даже в свободное от работы время что-то мастерил по дому, и мальчики ему помогали. Пять лет пребывания в СИЗО Дауд находился в состоянии вынужденного безделья и это его, конечно, угнетало. Сейчас он может передвигаться по территории колонии, работать, рядом земляки, близкие люди, с кем можно пообщаться. По разговору чувствую, что у него настроение стало лучше», - замечает Аза.

По ее словам, свекровь и дети ждут, когда можно будет поехать к Дауду на свидание. «В апреле 2019 года, когда мужа арестовали, самой младшей дочери было полтора года. А сейчас она заканчивает первый класс, отличница. Старшему уже 19 лет, в колледже в Москве, учится хорошо, да еще успевает подрабатывать. Дети выросли», - делится женщина успехами детей.

Она вспоминает, что первые дни после ареста Дауда, дети, особенно старшие мальчики, стеснялись говорить, что папа арестован. «Я благодарна Закри, он много беседовал с детьми на эту тему, Говорил, что иногда бывают ошибки и люди попадают в тюрьму, но это не значит, что они преступники. Много вокруг нас несправедливости, детям порой бывает сложно разобраться во всех взрослых проблемах… Недавно моя дочка, она учится в пятом классе, приходит из школы и говорит, что у ее одноклассницы папа – Муса Мальсагов и что он находится в одной колонии с нашим папой. Мир перевернулся», - вздыхает Аза.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

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