Приговор ингушским активистам обжалован в коллегии Верховного суда

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Защита осужденных по ингушскому делу подала в коллегию Верховного суда России жалобу на приговор и в том числе будет добиваться отмены ограничений, действующих после освобождения. Четверо осужденных, включая пожилых Малсага Ужахова и Ахмеда Барахоева, остаются в заключении.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2024 года Исмаил Нальгиев, Багаудин Хаутиев и Барах Чемурзиев, которые уже отбыли большую часть восьмилетнего лишения свободы, попросили суд заменить им оставшуюся часть срока на наказание, не связанное с лишением свободы. В мае 2024 года суд отказался удовлетворить ходатайства. Ставропольский краевой суд оставил это решение в силе. 4 февраля Багаудин Хаутиев вышел на свободу. 18 февраля, после отбытия полного срока по делу об экстремистском сообществе Барах Чемурзиев был освобожден из колонии Ставропольского края.

Семь ингушских активистов были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка " Главное о деле лидеров ингушского протеста ".

Защита осужденных по «ингушскому делу» обжаловала вынесенные решения в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда России, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Магомед Беков.

"Приговор был обжалован в полном объеме, включая все установленные ограничения для всех осужденных. Жалоба направлена в Верховный суд Российской Федерации. Это будет вторая кассация. Нижестоящие инстанции оставили приговор без изменений. Ограничения для всех осужденных стандартные, в том числе для Бараха Чемурзиева. Согласно приговору, ему назначено ограничение свободы сроком на шесть месяцев с запретом на руководство и участие в деятельности общественных организаций на три года", - рассказал защитник.

Касаясь ограничений, наложенных на освобожденного 18 февраля Бараха Чемурзиева, Беков сообщил, что "после отбытия основного наказания в виде лишения свободы для него установлен ряд ограничений".

"В течении шести месяцев он не может менять постоянное место жительства, выезжать за пределы муниципального образования без согласия специального государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, и должен один раз в месяц регистрироваться в этом спецоргане», - сообщил адвокат.

Комментарием самого Бараха Чемурзиева «Кавказский узел» не располагает, поскольку, по сообщению защиты, фигуранты дела не желают публичности после освобождения.

Защита также сообщила, что жалоба в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда России была поданы 11 февраля. "Если будет отказ, тогда мы можем обратиться с жалобой в порядке надзора в президиум Верховного суда", - заключил адвокат.

В заключении остаются четверо фигурантов «ингушского дела», рассказал в комментарии на условиях анонимности ингушский активист.

"Это два старика - Малсаг Ужахов и Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Исмаил Нальгиев. Первые трое осуждены и получили по девять лет — больше всех. Еще один заключенный, Ахмед Погоров, находится в СИЗО в Нальчике. Он пока не осужден, но его судебный процесс идет в настоящее время. Его дело было выделено в отдельное производство, поскольку он был задержан спустя два года. Чемурзиева, Хаутиева и Нальгиева приговорили к 8 годам, но Нальгиева задержали позже, и его срок еще не истек. Первой из так называемых лидеров протеста, кто вышел на свободу, была Зарифа Саутиева — ее освободили 24 декабря 2024 года", - рассказал общественник.

Он отметил, что никто из осужденных не подавал на УДО, поскольку "было очевидно, что такой возможности они будут лишены".

"Их осудили незаконно и несправедливо, поэтому было очевидно, что никакого УДО им не дадут — их наказали максимально жестко. УДО предполагает положительную характеристику, но все политзаключенные сразу же ставятся в такие условия, что им объявляют выговоры, вне зависимости от того, что они делают или не делают. Например, Зарифу Саутиеву незадолго до освобождения отправили в штрафной изолятор якобы за колготки другого цвета. Осужденные отбыли весь назначенный срок, включая время, проведенное в СИЗО, и ни у кого не было возможности выйти по УДО", - рассказал собеседник.

28 июля 2023 года Ставропольский краевой суд рассмотрев апелляционную жалобу оставил приговор в части срока наказания без изменения, ужесточив условия дополнительного наказания, с ограничения свободы «по месту пребывания» на «в пределах муниципального образования». Пятый кассационный суд в Пятигорске оставил решения нижестоящих судов без изменений.

Согласно второй части приговора, в течение полугода они не могут покидать свои населенные пункты, а в течение трех лет им запрещено занимать государственные и общественные должности, отметил также общественник.

"Теперь все они будут заниматься своими семьями. У Чемурзиева пожилые родители, он многодетный отец, а его старший сын — инвалид. Хаутиев отсутствовал дома много лет, его семья жила без кормильца. Сейчас им нужно восстанавливать здоровье и заниматься семьей — они возвращаются из тюрьмы, а не из санатория. Чемурзиев жил в Санкт-Петербурге, преподавал в университете, он кандидат юридических наук. За год до событий он вернулся домой, чтобы ухаживать за престарелыми родителями, так как был их единственным сыном. Он хороший юрист. В его отсутствие за родителями ухаживала сестра, но она умерла, пока он находился в заключении", - рассказал собеседник.

Он назвал требование не покидать пределы своих населенных пунктов фактическим продолжающимся лишением свободы.

«Они могут свободно передвигаться в пределах своих муниципалитетов, но не имеют права покидать их. Мы знаем, что дело в ЕСПЧ было выиграно, но в этом нет смысла, так как Россия вышла из Совета Европы», - заключил общественник, отвечая на вопрос об эффективности обжалования наложенных на фигурантов дела ограничений.

Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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