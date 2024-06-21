21 июня 2024, 17:41
Суд оставил в силе приговор ингушским активистам
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Кассационный суд в Пятигорске оставил без изменений приговор ингушским активистам, сообщила адвокат. Осужденные участвовали в заседании по видеосвязи, поддержать их в Верховный суд Ингушетии, из которого выступали адвокаты, пришли около 20 человек, рассказал член Совета тейпов.
Как писал "Кавказский узел", 18 января защита семи ингушских активистов подала общую жалобу в Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске. Апелляционный суд допустил серьезные нарушения, и это должно стать основанием для отмены приговора, заявили в кассационной жалобе адвокаты. Кассационный суд уже пытался начать рассмотрение ингушского дела, однако на первом же заседании прокуратура подала ходатайство об отводе судьи, которое было удовлетворено, а защита потребовала обеспечить участие всех подсудимых в заседании. На заседании 7 июня дело по просьбе защиты было направлено в Ставропольский краевой суд, который должен дать мотивированные ответы на замечания защиты к апелляционному определению.
В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. Все они были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".
Сегодня Пятый кассационный суд рассмотрел кассационную жалобу по делу семерых "лидеров ингушского протеста". Заседание проходило одновременно в Пятигорске, где заседали судьи кассационного суда, и в Магасе, в Верховном суде Ингушетии, где по видеосвязи в заседании участвовали адвокаты. Также из колоний по видеосвязи подключили всех осужденных.
Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ахмеда Барахоева Фатима Урусова.
Заседание длилось около четырех часов, а судьи ушли в совещательную комнату совсем ненадолго, после чего огласили решение, рассказала Урусова. На заседании выступил прокурор и все адвокаты - сама Фатима Урусова, Джабраил Куриев, Магомед Куриев, Асхаб Ужахов, Башир Точиев, Илез Барахоев, Калой Ахильгов (по видеоконференцсвязи из Москвы), Билан Дзугаев и Басир Оздоев. "Если сформулировать совсем кратко, что было, то мы обращали внимание суда на то, что Кисловодским судом приговор был вынесен в отсутствие доказательств, а апелляционная инстанция сама допустила столько нарушений, и процессуальных, и фактических, что никто уже не ждал от нее ничего хорошего", - сказала Урусова.
Замечания защиты к протоколу судебного заседания в Ставропольском краевом суде судья Александр Духин, рассматривавший дело в апелляции, отклонил в полном объеме, добавила Урусова.
Решение будет обжаловано в Верховный суд России: "Сейчас получим определение кассационного суда - и тогда подадим жалобу в Верховный суд", - подчеркнула Урусова.
Сегодня на заседание в Магасе пришло около 20 слушателей, в том числе члены Совета тейпов Ингушетии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист, член Совета тейпов Багаудин Мякиев, присутствовавший на заседании. Люди приходят на заседания, чтобы поддержать осужденных, пояснил Мякиев. "Потому что мы знаем, что их осудили незаконно, и их поддерживает весь народ. Суды у нас зависимые, и мы видим, что это беззаконие уже до самого верха дошло, они надуманное и сфабрикованное дело продвигают все дальше и дальше", - сказал собеседник.
С 13 января 2023 года Ставропольский краевой суд в Пятигорске рассматривал апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Активисты и их защитники указали на то, что суд первой инстанции не учел многие факты и показания, свидетельствующие о невиновности подсудимых. Однако в июле того же года суд оставил приговор в силе. Адвокаты указали, что апелляционная инстанция, оставив в силе сроки лишения свободы, ужесточила условия дополнительного наказания.
Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".
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источник: корреспондент "Кавказского узла"