Суд оставил в силе приговор ингушским активистам

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Кассационный суд в Пятигорске оставил без изменений приговор ингушским активистам, сообщила адвокат. Осужденные участвовали в заседании по видеосвязи, поддержать их в Верховный суд Ингушетии, из которого выступали адвокаты, пришли около 20 человек, рассказал член Совета тейпов.

Как писал "Кавказский узел", 18 января защита семи ингушских активистов подала общую жалобу в Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске. Апелляционный суд допустил серьезные нарушения, и это должно стать основанием для отмены приговора, заявили в кассационной жалобе адвокаты. Кассационный суд уже пытался начать рассмотрение ингушского дела, однако на первом же заседании прокуратура подала ходатайство об отводе судьи, которое было удовлетворено, а защита потребовала обеспечить участие всех подсудимых в заседании. На заседании 7 июня дело по просьбе защиты было направлено в Ставропольский краевой суд, который должен дать мотивированные ответы на замечания защиты к апелляционному определению.

В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. Все они были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Сегодня Пятый кассационный суд рассмотрел кассационную жалобу по делу семерых "лидеров ингушского протеста". Заседание проходило одновременно в Пятигорске, где заседали судьи кассационного суда, и в Магасе, в Верховном суде Ингушетии, где по видеосвязи в заседании участвовали адвокаты. Также из колоний по видеосвязи подключили всех осужденных.

Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ахмеда Барахоева Фатима Урусова.

Заседание длилось около четырех часов, а судьи ушли в совещательную комнату совсем ненадолго, после чего огласили решение, рассказала Урусова. На заседании выступил прокурор и все адвокаты - сама Фатима Урусова, Джабраил Куриев, Магомед Куриев, Асхаб Ужахов, Башир Точиев, Илез Барахоев, Калой Ахильгов (по видеоконференцсвязи из Москвы), Билан Дзугаев и Басир Оздоев. "Если сформулировать совсем кратко, что было, то мы обращали внимание суда на то, что Кисловодским судом приговор был вынесен в отсутствие доказательств, а апелляционная инстанция сама допустила столько нарушений, и процессуальных, и фактических, что никто уже не ждал от нее ничего хорошего", - сказала Урусова.