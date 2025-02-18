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15:19, 18 февраля 2025

Барах Чемурзиев вышел на свободу

Барах Чемурзиев. Фото: ФортангаОрг https://fortanga.org/2019/12/chemurziev-barah-ahmetovich/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ингушский активист Барах Чемурзиев отбыл полный срок наказания по делу об экстремистском сообществе и освобожден из колонии в Ставропольском крае.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2024 года Исмаил Нальгиев, Багаудин Хаутиев и Барах Чемурзиев, которые уже отбыли большую часть восьмилетнего лишения свободы, попросили суд заменить им оставшуюся часть срока на наказание, не связанное с лишением свободы. В мае 2024 года суд отказался удовлетворить ходатайства. Ставропольский краевой суд оставил это решение в силе. 4 февраля Багаудин Хаутиев вышел на свободу.

Семь ингушских активистов были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Сегодня после полного отбытия наказания в виде восьми лет лишения свободы из колонии освободился политзаключенный, фигурант «Ингушского дела» Барах Чемурзиев, сообщила "Фортанга".

Чемурзиеву, как и остальным осужденным ингушским активистам, запрещено заниматься общественной деятельностью и занимать определенные должности в течение трех лет, говорится в публикации.

Чемурзиев отбывал срок вИК-6 Дыдымкин Ставропольского края, у здания колонии его встретили близкие и друзья, следует из опубликованного в Telegram-канале видео.

Напомним, с 13 января 2023 года Ставропольский краевой суд рассматривал апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Активисты и их защитники указали на то, что суд первой инстанции не учел многие факты и показания, свидетельствующие о невиновности подсудимых. Однако в июле того же года суд оставил приговор в силе. Адвокаты указали, что апелляционная инстанция, оставив в силе сроки лишения свободы, ужесточила условия дополнительного наказания.

Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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Автор: "Кавказский узел"

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