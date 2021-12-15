Защитников и родных ингушских активистов шокировал приговор суда

15 декабря 2021, 21:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сомнений в том, что решение по делу ингушских активистов будет политически мотивированным, не было, однако все надеялись на более мягкое наказание, нежели требовало обвинение, указали защитники Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова, Малсага Ужахова, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева и Зарифы Саутиевой. Родные и близкие осужденных заявили, утратили веру в справедливый суд.

Как писал "Кавказский узел", в суде на Ставрополье с ноября 2020 года рассматривалось дело против лидеров протеста в Ингушетии, которые в связи с магасским митингом в марте 2019 года были обвинены в создании экстремистского сообщества. Сегодня суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Малсага Ужахова, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева и Зарифу Саутиеву к срокам от 7,5 года до 9 лет заключения.

Ранее обвинение требовало приговорить к девяти годам заключения Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова, а Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам. Для Зарифы Саутиевой прокурор запросил у суда 7,5 года колонии. Обвинительный приговор семи лидерам гражданского общества в Ингушетии перечеркнет надежду на возможность легальной оппозиционной деятельности в стране, заявили правозащитники. Барах Чемурзиев в своем последнем слове сегодня указал суду на пробелы следствия, а Малсаг Ужахов заявил, что уголовное преследование ингушских активистов является заказным и сфальсифицированным.

Сегодня около здания Ессентукского городского суда собралось множество людей, несмотря на то, что подъезды к суду были перекрыты, и до него приходилось идти пешком. На площадке перед судом стояли десятки силовиков, в том числе сотрудники ОМОНа в касках. Людей к самому зданию суда, на эту площадку не подпускали, передал корреспондент "Кавказского узла".

После того как судья Янис Куцуров огласил приговор, люди около здания суда застыли в молчании и растерянности. Некоторые женщины заплакали, одной стало плохо – она потеряла сознание.

"Как нам жить дальше? Как воспитывать детей? Это же ужасно! Какой экстремизм? Люди друг друга не знали – какой экстремизм?! [...] Мирных людей засудили!" – громко возмутилась пришедшая к суду жительница Ингушетии Лейла Барахоева.

Ее поддержала Лена Марзиева. "Это полная несправедливость!" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ингушка Зульфия Баркинхоева сказала корреспонденту "Кавказского узла", что относится к приговору "крайне негативно". "Это лучшие люди нашей нации, и они получили сроки больше, чем получают убийцы", – возмутила она.

Жена Бараха Асият Чемурзиева рассказала, что на ее попечении остались пожилые и больные родители Бараха, а также сын-инвалид, который не ходит, и еще трое малолетних детей. Со слезами на глазах она сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "не знает, как будет с этим справляться".

Мужчины вели себя более сдержанно, но видно было, что многие расстроены. Член Совета тейпов ингушского народа Або Сейнароев признался корреспонденту "Кавказского узла", что не ожидал такого приговора. "Мы, ингуши, законопослушный народ. А законы пишут умные люди – ради людей. И мы ждали справедливого решения, основанного на букве закона. Таких сроков мы не ожидали. Я думаю, что этим решением они хотят спровоцировать ингушский народ на волнения, возмущения, митинги. Чтоб... был повод усилить репрессии", – предположил он.

Общественный защитник обвиняемых Руслан Муцольгов назвал сегодняшний приговор "практикой подавления любого волеизъявления на Северном Кавказе". "Этот приговор не имеет ничего общего с законом и судом, все действия в отношении наших подзащитных фактически являлись политической волей руководства страны и следствием... деятельности руководства республики, которое уже ушло", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, сегодняшний приговор – "это сигнал всей стране о том, что любая гражданская активность, которая идет вразрез с политикой руководства страны и с политикой власти, будет пресекаться самым жестким образом".

Муцольгов отметил, что ожидал сурового приговора, но всё же рассчитывал, что "они для проформы хотя бы немного снизят сроки". "Это фактически расправа, и учинена она по указанию", – заключил он.

"Мы, конечно, надеялись, несмотря ни на что, что их освободят прямо из зала суда. Такого приговора мы не ожидали", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник из Кабардино-Балкарии, общественный защитник подсудимых Валерий Хатажуков.

"Для меня абсолютно очевидно, что это дело – политическое... Это сигнал для всех нас, для северокавказцев, в первую очередь: "Если вы перейдете некую черту, то не важно, что вы будете следовать российским законам, вот, что с вами будет", – отметил он.

"Это приговор показательный – и не для Кавказа, а для всей России. Он показывает, что любую легитимную деятельность – правозащитную, оппозиционную, информационную – можно описать в терминах экстремистской (деятельности) и подготовки экстремистских преступлений", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" общественный защитник, член совета "Мемориала"* Олег Орлов.

"Этот приговор поставил точку над любой независимой общественной работой, работой независимых СМИ... Этот приговор неизбежно скажется на всех и, конечно, на "Мемориале"*, – добавил он.

8 ноября прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. Мосгорсуд начал рассмотрение иска о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал" 23 ноября. На заседании 15 декабря Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты о вызове на заседание экспертов, составивших справку для иска о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, и отказался допустить на процесс публику и журналистов. Параллельно в Верховном суде России идет процесс по иску о ликвидации "Международного Мемориала*", он начался 25 ноября. Закрытие "Мемориалов"* нанесет серьезный урон защите прав человека на Северном Кавказе, указали ранее правозащитники, юристы и журналисты. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович дважды выступала против ликвидации "Мемориалов"*.

Орлов признался, что не ожидал такого приговора. "Я понимал, что это политический процесс и будет обвинительный приговор, но, честно сказать, я не думал, что будет один в один, как потребовал прокурор. Я был уверен, что сроки будут снижены. Это сигнал нам всем: ни на что не надеяться. Они хотят прекратить и уничтожить любую свободу в России в целом. Не в Ингушетии, не на Кавказе, а во всей России", – заключил он.

"Я не ожидал такого приговора, думал, немного скинут", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Лев Пономарев**, который выступал в деле как общественный защитник обвиняемых.

По мнению Пономарева**, "команда" вынести такой приговор "сходила с самого верха". "Это значит, что во внутренней политике они решили придерживаться самой жесткой линии", – заключил он.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".