Сотрудники полиции возле здания суда, где проходило заседание по делу "Мемориала". Москва, 29 ноября 2021 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=o1Sn6H_wQ_w ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

29 ноября 2021, 17:04

Суд отказал защите "Мемориала"* в вызове экспертов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мосгорсуд отказался вызвать на заседание экспертов обвинения и допустить на процесс публику и журналистов. Предварительное заседание по делу о ликвидации "Мемориала"* решено продолжить 16 декабря.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал", посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 23 ноября состоялось предварительное заседание суда, на нем представитель истца не смог пояснить, на основании чего проводилась прокурорская проверка организации. Адвокат Илья Новиков попросил суд вызвать экспертов Крюкову и Тарасова, составивших справку для иска о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Представитель прокуратуры сказал, что не возражает.

Судья Мосгорсуда отклонил ходатайство защиты о вызове на заседание экспертов. Сделать заседание открытым он также не позволил, сославшись на ограничения по коронавирусу. "Интересы СМИ будут обеспечены тем, что силами суда сделаем видео", - пообещал судья. Предварительное заседание решено продлить - оно продолжится в 11.00 мск 16 декабря, сообщается в текстовой трансляции в Telegram-канале "Полный ПЦ", который ведет "Мемориал".

Параллельно в Верховном суде России идет процесс по иску о ликвидации "Международного Мемориала*", он начался 25 ноября. Суд рассматривает дело формально, не сопоставляя масштаб вмененных организации нарушений со значимостью ее работы, указал правозащитник Олег Орлов. Закрытие "Мемориалов" нанесет серьезный урон защите прав человека на Северном Кавказе, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, юристы и журналисты.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов", а новости о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* – на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов". "Кавказский узел" также регулярно обновляет справку "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Верховный суд отклонил все ходатайства защиты "Мемориала"*", "Преследование "Мемориала"* вызвало критику у активистов юга России", "Двенадцать человек задержаны на московских акциях в поддержку "Мемориала"*".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

29 ноября 2021, 23:07

  • Адвокаты указали на недостаточную квалификацию экспертов в деле "Мемориала"*

    Учительница математики Наталия Крюкова и переводчик Александр Тарасов, привлеченные для проведения психолого-лингвистической экспертизы, которая лежит в основании иска против Правозащитного центра "Мемориал"*, некомпетентны, они не являются экспертами ни в одной области, заявил адвокат Михаил Бирюков. Привлечение преподавателя и переводчика подтверждает, что дело носит политический характер, уверен член совета правозащитного центра Олег Орлов.

29 ноября 2021, 22:15

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29 ноября 2021, 21:55

29 ноября 2021, 21:17

29 ноября 2021, 20:42

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