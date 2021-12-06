Малсаг Ужахов в зале суда. 6 декабря 2021 г. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"

06 декабря 2021, 20:04

Малсаг Ужахов назвал дело против ингушских активистов фарсом

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уголовное преследование ингушских активистов по делу об экстремистском сообществе является заказным и сфальсифицированным, заявил в последнем слове подсудимый Малсаг Ужахов и сравнил этот судебный процесс с судами над депортированными в советское время ингушами.

Как писал "Кавказский узел", в суде на Ставрополье с ноября 2020 года рассматривается дело против лидеров протеста в Ингушетии, которые обвиняются в создании экстремистского сообщества. Обвинение потребовало приговорить к девяти годам заключения Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова, а Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам. Для Зарифы Саутиевой прокурор запросил у суда 7,5 года колонии. Обвинительный приговор семи лидерам гражданского общества в Ингушетии перечеркнет надежду на возможность легальной оппозиционной деятельности в стране, заявили правозащитники. Барах Чемурзиев в своем последнем слове сегодня указал, что обвинение в создании экстремистского сообщества не содержит конкретики, а грубые фактические ошибки говорят о том, что следователи не знакомы с обстоятельствами дела.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Защита лидеров протеста настаивает, что они, вопреки версии следствия, призывали участников акции воздержаться от беспорядков. По данным Правозащитного центра "Мемориал"*, по состоянию на 27 сентября по "ингушскому делу" были вынесены обвинительные приговоры в отношении 40 человек. Все судебные процессы проходят за пределами республики – в Ставропольском крае. Преследование ингушских активистов ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, утверждают правозащитники.

Малсаг Ужахов, выступая с последним словом на выездном заседании Кисловодского городского суда в Ессентуках, подчеркнул, что дело сфальсифицировано. "Это дело - чистейшей воды фарс, состряпанный по указанию федерального центра следственной бригадой составом более полусотни человек. Состряпанный криво и косо, не утруждая себя поиском доказательств. Зачем? Кто посмеет оспаривать стряпню, приготовленную по велению Москвы? Материалы дела показывают полную безграмотность, юридическую несостоятельность и нелепость выводов следователей", - сказал Ужахов.

Прокуроры также "ничего не желают слышать и слушать, нацеленные на заданный сверху результат", отметил подсудимый. После этого Ужахов прочитал два своих стихотворения.  В первом из них, которое называется "Права народа", рассказывается о суде над ингушом в конце 1940-х в Казахстане, куда ингуши были депортированы во время войны. 70-летнего старика, героя Гражданской войны, сыновья которого с первых дней войны были на фронте, судили за то, что он вышел за пределы района для "спецпереселенцев", так как он в поисках коровы зашел туда, куда депортированным ходить было нельзя. Суд дал мужчине 15 лет лагерей. Как пояснил Ужахов, он написал это стихотворение после прочтения материалов из книги Иссы Кодзоева.

Ужахов подчеркнул, что за эти годы ситуация не изменилась. "Ваша честь! То корова не туда забредет, а судят ингуша. То границы перекраивать начнут - ингушей судят", - подытожил он.

В рамках выступления Ужахов также прочитал стихотворение "Последнее слово", написанное в заключении. В нем сказано, что суд над ингушскими активистами - это суд над всем ингушским народом и над всем народом России, который протестует, требуя соблюдения своих прав, а Конституция и законы нещадно попираются. "Вердикт ваш может стать гарантией прав и свобод, а может ввергнуть страну в культ личности, в 37-й кровавый год", - резюмировал Малсаг Ужахов.

Собравшиеся в зале суда аплодировали ингушскому активисту.  

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

* организация внесена Минюстом России в список иноагентов.

Примечание:

"Amnesty International призвала прекратить преследование ингушских активистов", "Правозащитники призвали оправдать лидеров протеста в Ингушетии", "Ингушские активисты объяснили подоплеку протестов в последнем слове".

Автор: Алена Садовская источник: корреспондент "Кавказского узла"

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