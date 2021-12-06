Ингушский активист Чемурзиев указал суду на пробелы следствия

06 декабря 2021, 18:13

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Обвинение в создании экстремистского сообщества не содержит конкретики, а грубые фактические ошибки говорят о том, что следователи не знакомы с обстоятельствами дела, указал ингушский активист Барах Чемурзиев, который шестым из семи обвиняемых выступил в суде с последним словом.

Как сообщал "Кавказский узел", в суде на Ставрополье с ноября 2020 года рассматривается дело против лидеров протеста в Ингушетии, которые обвиняются в создании экстремистского сообщества. Обвинение потребовало приговорить к девяти годам заключения Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова, а Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам. Для Зарифы Саутиевой прокурор запросил у суда 7,5 года колонии. Обвинительный приговор семи лидерам гражданского общества в Ингушетии перечеркнет надежду на возможность легальной оппозиционной деятельности в стране, заявили правозащитники. Правозащитная организация Amnesty International указала, что это дело несовместимо с международными обязательствами России в области прав человека и противоречит Конституции страны.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Защита лидеров протеста настаивает, что они, вопреки версии следствия, призывали участников акции воздержаться от беспорядков. По данным Правозащитного центра "Мемориал"*, по состоянию на 27 сентября по "ингушскому делу" были вынесены обвинительные приговоры в отношении 40 человек. Все судебные процессы проходят за пределами республики – в Ставропольском крае. Преследование ингушских активистов ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, утверждают правозащитники.

Сегодня в Ессентуках на выездном заседании Кисловодского городского суда выступили с последним словом Барах Чемурзиев и Малсаг Ужахов - последние двое из семерых обвиняемых по делу об экстремистском сообществе. За полтора года следствия и за год суда не было предоставлено никаких доказательств вины семерых активистов, а также Ахмеда Погорова, дело которого рассматривается отдельно, заявил Барах Чемурзиев в своем последнем слове.

"Вы обвиняете восемь человек в совершении двух тяжких преступлений. Обвиняете людей, которые никогда ранее не привлекались к уголовной ответственности, положительно характеризуются и с места жительства, и по месту работы. Например, тот же Погоров - пенсионер МВД, кавалер Ордена мужества. Вы обвиняете троих пенсионеров, обвиняете многодетных отцов, на иждивении которых находятся 12 малолетних детей. И это всё, что вы предоставляете, чтобы их посадить на 8-9 лет?" - спросил Чемурзиев, обращаясь к прокурорам. По его мнению, у судьи нет ничего, чтобы обосновать в своем решении такие сроки.

Сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова Погорова задержали 26 февраля. В сентябре его адвокат пожаловался на затянувшееся следствие и необоснованные продления ареста.

Гособвинением не были указаны элементарные и важнейшие для уголовного дела вещи - например, время создания экстремистского сообщества троими из подсудимых и время вхождения в это сообщество остальных, указал Чемурзиев. Он отметил, что если бы были названы конкретные даты, это можно было бы опротестовать, указать на алиби, а общие слова типа "в разное время вошли в сообщество" не дают такой возможности, подчеркнул обвиняемый.

По версии обвинения, Барахоев, Ужахов и Мальсагов создали экстремистское сообщество "не позднее мая 2018 года" , а Чемурзиев, Хаутиев, Нальгиев и Саутиева потом "в разное время" к нему присоединились.

Не установлено и место создания экстремистского сообщества - еще одно важное обстоятельство совершения преступления, сказал Барах Чемурзиев. Он также заявил, что утверждение гособвинения о создании экстремистского сообщества не подтверждается ни показаниями самих обвиняемых, ни свидетелей, ни видео- или аудиозаписями, ни данными биллинга телефонов - то есть, как заключил Чемурзиев, ничем.

Говоря о способе совершения преступления, Чемурзиев напомнил, что прокуратура ставит ему в вину поданное 14 марта 2019 года уведомление о проведении публичного мероприятия - это указано в обвинительном заключении. "А какое это преступление? Я действовал на основании 31-й статьи Конституции РФ и выполнял требования Федерального закона №54 "О проведении митингов и шествий". В чем мое преступление, объясните мне?" - спросил Чемурзиев.

Также подсудимый указал, что, согласно обвинительному заключению, 27 марта 2019 года он и его "соучастники" "осуществляли психологическую мотивацию лиц, которые напали на сотрудников правоохранительных органов". "Каким образом я ее (психологическую мотивацию. - Прим. "Кавказского узла") осуществлял?" - задал вопрос Барах Чемурзиев. По его мнению, следствие не доказало, что обвиняемые совершили нечто подобное. "Что такое психологическая мотивация? Как я ее делал, каким способом?" - спросил Чемурзиев, отметив, что прокуроры в своем обвинительном заключении также не дали ответа на этот вопрос.

Он указал и на грубые фактические ошибки в материалах дела. "Насколько следователи и прокуроры не понимают, что они делают, можно понять из одного примера из обвинительного заключения. Читаем: "Барахоев А.О. не позднее 13.12, находясь в помещении централизованной религиозной организации Духовный центр мусульман Ингушетии по адресу Республика Ингушетия, город Магас, проспект Зязикова, дом 16..." <...> Проспект Зязикова, 16 - это резиденция главы республики! Вот это обвинительное заключение, [по которому] нас [здесь] держат! То есть Барахоев, находясь в резиденции главы республики, "умышленно и осознавая общественную опасность" - и так далее, и так далее. Это что за обвинительное заключение? Если бы вы ездили в Ингушетию, как и следователи, то вы бы знали, где это находится", - сказал Чемурзиев, обращаясь к прокурорам.

Он напомнил, что ДУМ Ингушетии в действительности расположен вообще не в Магасе, а в Назрани. "И 50 следователей не смогли это заметить! Генеральная прокуратура не смогла это заметить! Вот что из себя представляет это обвинительное заключение!" - возмутился Чемурзиев. Он предположил, что если детально изучить материалы следствия и прокуратуры, там найдется и множество других, менее явных ошибок. "У нас пока нет времени этим заниматься, но мы будем этим заниматься детально", - пообещал подсудимый. Он также заявил, что это уголовное дело - "просто расправа" над активистами.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

* организация внесена Минюстом России в списко иноагентов.