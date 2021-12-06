06 декабря 2021, 18:13
Ингушский активист Чемурзиев указал суду на пробелы следствия
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Обвинение в создании экстремистского сообщества не содержит конкретики, а грубые фактические ошибки говорят о том, что следователи не знакомы с обстоятельствами дела, указал ингушский активист Барах Чемурзиев, который шестым из семи обвиняемых выступил в суде с последним словом.
Как сообщал "Кавказский узел", в суде на Ставрополье с ноября 2020 года рассматривается дело против лидеров протеста в Ингушетии, которые обвиняются в создании экстремистского сообщества. Обвинение потребовало приговорить к девяти годам заключения Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова, а Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам. Для Зарифы Саутиевой прокурор запросил у суда 7,5 года колонии. Обвинительный приговор семи лидерам гражданского общества в Ингушетии перечеркнет надежду на возможность легальной оппозиционной деятельности в стране, заявили правозащитники. Правозащитная организация Amnesty International указала, что это дело несовместимо с международными обязательствами России в области прав человека и противоречит Конституции страны.
26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Защита лидеров протеста настаивает, что они, вопреки версии следствия, призывали участников акции воздержаться от беспорядков. По данным Правозащитного центра "Мемориал"*, по состоянию на 27 сентября по "ингушскому делу" были вынесены обвинительные приговоры в отношении 40 человек. Все судебные процессы проходят за пределами республики – в Ставропольском крае. Преследование ингушских активистов ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, утверждают правозащитники.
Сегодня в Ессентуках на выездном заседании Кисловодского городского суда выступили с последним словом Барах Чемурзиев и Малсаг Ужахов - последние двое из семерых обвиняемых по делу об экстремистском сообществе. За полтора года следствия и за год суда не было предоставлено никаких доказательств вины семерых активистов, а также Ахмеда Погорова, дело которого рассматривается отдельно, заявил Барах Чемурзиев в своем последнем слове.
"Вы обвиняете восемь человек в совершении двух тяжких преступлений. Обвиняете людей, которые никогда ранее не привлекались к уголовной ответственности, положительно характеризуются и с места жительства, и по месту работы. Например, тот же Погоров - пенсионер МВД, кавалер Ордена мужества. Вы обвиняете троих пенсионеров, обвиняете многодетных отцов, на иждивении которых находятся 12 малолетних детей. И это всё, что вы предоставляете, чтобы их посадить на 8-9 лет?" - спросил Чемурзиев, обращаясь к прокурорам. По его мнению, у судьи нет ничего, чтобы обосновать в своем решении такие сроки.
Сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова Погорова задержали 26 февраля. В сентябре его адвокат пожаловался на затянувшееся следствие и необоснованные продления ареста.
Гособвинением не были указаны элементарные и важнейшие для уголовного дела вещи - например, время создания экстремистского сообщества троими из подсудимых и время вхождения в это сообщество остальных, указал Чемурзиев. Он отметил, что если бы были названы конкретные даты, это можно было бы опротестовать, указать на алиби, а общие слова типа "в разное время вошли в сообщество" не дают такой возможности, подчеркнул обвиняемый.
По версии обвинения, Барахоев, Ужахов и Мальсагов создали экстремистское сообщество "не позднее мая 2018 года" , а Чемурзиев, Хаутиев, Нальгиев и Саутиева потом "в разное время" к нему присоединились.
Не установлено и место создания экстремистского сообщества - еще одно важное обстоятельство совершения преступления, сказал Барах Чемурзиев. Он также заявил, что утверждение гособвинения о создании экстремистского сообщества не подтверждается ни показаниями самих обвиняемых, ни свидетелей, ни видео- или аудиозаписями, ни данными биллинга телефонов - то есть, как заключил Чемурзиев, ничем.
Он указал и на грубые фактические ошибки в материалах дела. "Насколько следователи и прокуроры не понимают, что они делают, можно понять из одного примера из обвинительного заключения. Читаем: "Барахоев А.О. не позднее 13.12, находясь в помещении централизованной религиозной организации Духовный центр мусульман Ингушетии по адресу Республика Ингушетия, город Магас, проспект Зязикова, дом 16..." <...> Проспект Зязикова, 16 - это резиденция главы республики! Вот это обвинительное заключение, [по которому] нас [здесь] держат! То есть Барахоев, находясь в резиденции главы республики, "умышленно и осознавая общественную опасность" - и так далее, и так далее. Это что за обвинительное заключение? Если бы вы ездили в Ингушетию, как и следователи, то вы бы знали, где это находится", - сказал Чемурзиев, обращаясь к прокурорам.
Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".
* организация внесена Минюстом России в списко иноагентов.
Автор: Алена Садовская источник: корреспондент "Кавказского узла"