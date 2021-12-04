Amnesty International призвала прекратить преследование ингушских активистов

04 декабря 2021, 03:13

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Преследование восьмерых лидеров протеста в Магасе, обвиняемых в экстремизме после мирных митингов, несовместимо с международными обязательствами России в области прав человека и противоречит Конституции страны, заявили правозащитники. Они призвали российские власти освободить активистов.

Как писал "Кавказский узел", в суде на Ставрополье с ноября 2020 года рассматривается дело против лидеров протеста в Ингушетии, которые обвиняются в создании экстремистского сообщества. Обвинение потребовало приговорить к девяти годам заключения Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова, а Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам. Для Зарифы Саутиевой прокурор запросил у суда 7,5 года колонии. На митинге в Магасе обвиняемые призывали участников акции воздержаться от беспорядков, экстремизма в этих действиях нет, заявили в суде защитники, адвокаты, а также сами подсудимые. Обвинительный приговор семи лидерам гражданского общества в Ингушетии перечеркнет надежду на возможность легальной оппозиционной деятельности в стране, заявили правозащитники.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Произошли столкновения. В начале апреля 2019 года в республике прошли массовые аресты активистов, сообщается в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов". По данным Правозащитного центра "Мемориал"*, по состоянию на 27 сентября по "ингушскому делу" были вынесены обвинительные приговоры в отношении 40 человек. Все судебные процессы проходят за пределами республики – в Ставропольском крае. Преследование ингушских активистов ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, утверждают правозащитники.

Amnesty International изучила обвинения и представленные доказательства по делу лидеров протеста и "выражает озабоченность в связи с тем, что обвинения против активистов имеют политическую подоплёку и обусловлены исключительно их законной политической и общественной деятельностью", - говорится в заявлении, опубликованной на сайте 3 декабря на сайте правозащитной организации. Произвольная передача разбирательства в другой суд, находящийся в другом регионе страны, подрывает их право на справедливое судебное разбирательство, препятствуя обеспечению их надлежащей защиты, указали правозащитники.

Amnesty International считает, что уголовное преследование ингушских лидеров "имеет своей целью заставить их прекратить свою деятельность, и таким образом нарушает их права на свободу выражения мнений, свободу мирных собраний и объединений". Это уголовное преследование несовместимо с международными обязательствами России в области прав человека и противоречит Конституции России, заявила правозащитная организация, призывав российские власти снять все обвинения с активистов и немедленно освободить их.

Правозащитники напомнили, что национальные и международные организации неоднократно критиковали российское законодательство по борьбе с экстремизмом "как расплывчатое, содержащее чрезмерно широкие определения, в результате чего законная общественная и политическая деятельность может быть квалифицирована как «экстремистская»".

Дело ингушских активистов является примером подобной ложной оценки, уверены правозащитники. "Действия, которые власти квалифицируют как «экстремистские», на деле очень часто совершенно неотличимы от обычного общественного и политического активизма: организация мирных протестов, критика органов власти и их политики, взаимодействие с депутатами местного парламента, освещение и продвижение деятельности общественного движения в интернете и через СМИ", - говорится в обращении. В нем подчеркивается, что ни один из подсудимых не применял насилие и не призывал применять насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, их высказывания не содержали подстрекательства к насилию, вражде или дискриминации.

Amnesty International призывает российские власти прекратить уголовное преследование Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Ахмеда Погорова, Зарифы Саутиевой, Мальсага Ужахова, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева. "Все обвинения с них должны быть сняты, их необходимо немедленно освободить и предоставить им все средства правовой защиты", - говорится в обращении правозащитной организации.

Дело сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, обвиняемого в участии в экстремистском сообществе, расследуется отдельно. В конце мая Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил перевести его из СИЗО под домашний арест. Дома Погорову стало плохо, он был госпитализирован в Назрановскую больницу. Однако силовики вопреки протестам врачей увезли обвиняемого из больницы в Ессентуки на следственные мероприятия. 26 мая Ессентукский горсуд постановил заключить Погорова под стражу в СИЗО Нальчика. В сентябре суд на три месяца продлил срок содержания Погорова под стражей. Расследование дела сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова неоправданно затянулось, а аргументы следствия в пользу ареста ничем не обоснованы, заявил 22 сентбря адвокат Погорова Магомед Гагиев.

Правозащитники также призвали пересмотреть все уголовные и административные дела, связанные с протестами в Ингушетии в 2018 и 2019 годах, так как, по их мнению, приговоры активистам неоправданно суровые и должны быть отменены.

Они также считают, что необходимости следует "привлечь к ответственности в соответствии с международными стандартами справедливого судопроизводства всех должностных лиц, которые незаконно запрещали или иным образом препятствовали мирным протестам".

Amnesty International считает, что нужно внести в законодательство изменения, гарантирующие право на свободу мирных собраний, включая право проводить спонтанные протесты без предварительного уведомления, и отменить де-факто разрешительный режим организации протестов. Также следует пересмотреть российское уголовное и «антиэкстремистское» законодательство таким образом, "чтобы оно не нарушало права на свободу выражения мнений, свободу объединений и мирных собраний и не могло использоваться для наказания людей за их мирную деятельность".

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".