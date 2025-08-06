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Кавказский узел

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01:38, 6 августа 2025

За неделю с 28 июля по 3 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано

Наручники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 28 июля по 3 августа 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не было зафиксировано. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, за неделю с 21 по 27 июля 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано.

Задержания и суды по террористическим статьям

28 июля в Краснодарском крае задержаны двое граждан России (1992 и 1996 годов рождения), а также выходец из Центральной Азии, 1998 года рождения, подозреваемые в подготовке поджогов объектов транспорта и связи "по заданию украинских спецслужб". Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 (покушение на диверсию) и части 1 статьи 205 (террористический акт) УК РФ, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы

Краснодарец Владислав Солохин приговорен к денежному штрафу из-за комментариев с призывами к "разрушению символов действующей власти и насилию к сотрудникам правоохранительных органов". Ему вменялись статьи о публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК России) и о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК России). Как утверждает обвинение, Солохин является "противником проведения Российской Федерацией специальной военной операции". 

29 июля арестован гражданин Центральной Азии, 1982 года рождения, причастный к подготовке террористического акта в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного военнослужащего министерства обороны РФ "при помощи самодельного взрывного устройства". По версии ФСБ, он готовил теракт по заданию украинских спецслужб. В отношении него начато расследование уголовного дела о приготовлении к теракту (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (часть 1 статьи 223.1 УК РФ).

30 июля уроженку Кабардино-Балкарии следователи назвали участницей международной террористической организации, она подозревается в сборе денежных средств и вербовке новых боевиков. Подозреваемой 53 года, она покинула Россию в октябре 2017 года. По версии следствия, в ноябре 2016 года она опубликовала в соцсети пост о сборе средств для благотворительной помощи нуждающимся и собрала 1,1 млн рублей. Деньги она перечислила участникам запрещенной в России террористической организации.

 Южный окружной военный суд признал Асланбека Казанчева и Анзора Батырова виновными в нападении в составе группировки Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии воздушно-десантных войск в Чечне в 2000 году. Суд приговорил их к 17 и 14 годам заключения соответственно. Третий обвиняемый, заключивший досудебное соглашение Таймураз Накусов, приговорен к 11,5 года в колонии.

31 июля к 13 годам колонии был приговорен житель Ставрополья Рустам Ярбулдыев, которого суд признал участником нападения на Ботлихский район Дагестана в составе группировки Басаева в 1999 году. Он признан виновным в участии в вооруженной банде (часть 2 статьи 209 УК РФ), вооруженном мятеже (статья 279 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащего (статья  317 УК РФ).

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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