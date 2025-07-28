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11:57, 28 июля 2025

Задержаны подозреваемые в попытке диверсии на Кубани

Задержание подозреваемых. 28 июля 2025 г. Скриншот видео МВД РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали на Кубани трех человек, подозреваемых в поджоге релейных шкафов на железной дороге и подготовке к поджогу оборудования сотовой связи. Начато расследование по статьям о теракте и попытке диверсии.

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования железной дороги и сотовой связи. Так, 9 июля ФСБ отчиталась, что взят под стражу житель Краснодарского края, задержанный за поджог оборудования сотовой связи.

В Краснодарском крае задержаны двое граждан России (1992 и 1996 годов рождения), а также выходец из Центральной Азии, 1998 года рождения, подозреваемые в подготовке поджогов объектов транспорта и связи "по заданию украинских спецслужб", сообщила сегодня на своем сайте ФСБ.

По версии ведомства, подозреваемые "вступили в переписку с куратором в Telegram-канале по поиску нелегального заработка" и по его поручению "предприняли неудачную попытку поджога" релейного шкафа на железной дороге.

Получены данные о готовившемся поджоге объекта одного из российских сотовых операторов

"По горячим следам злоумышленники установлены, задержаны и изобличены в совершенном преступлении. В ходе их разработки получены данные о готовившемся поджоге объекта одного из российских сотовых операторов, способном привести к прекращению предоставления услуг связи значительному количеству абонентов", - говорится в публикации.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (покушение на диверсию) и ч. 1 ст. 205 (террористический акт) УК РФ, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, отмечается в пресс-релизе.

МВД сообщило о двух задержанных

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Новороссийского линейного отдела МВД на транспорте от работников СКЖД, сообщило сегодня МВД.

Выявлены следы горения и частичное повреждение двух релейных шкафов

"Поступило сообщение, что возле станции Варениковская выявлены следы горения и частичное повреждение двух релейных шкафов, обеспечивающих безопасность движения поездов. Прибывшая на место следственно-оперативная группа зафиксировала признаки умышленного повреждения железнодорожного оборудования. Инцидент не вызвал нарушений в графике движения составов", - говорится в публикации на сайте министерства.

При этом ведомство упомянуло лишь двух задержанных. "Сотрудники транспортной полиции и краевого Управления ФСБ России в кратчайшие сроки установили и задержали двоих подозреваемых. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести. По имеющимся данным, злоумышленники совершили противоправное деяние за денежное вознаграждение в криптовалюте, следуя указаниям в мессенджере зарубежного куратора", - отмечается в сообщении.

Напомним, в уголовных делах о поджогах зачастую фигурирует типичная формулировка о том, что "неустановленные лица" заставляют людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

При этом кубанские приговоры по делам о диверсиях стали примером для судов в других регионах. Так, в апреле апелляционный суд вдвое увеличил сроки наказания подросткам из Новосибирска по делу о диверсии на железной дороге, чтобы итоговое наказание соответствовало вынесенным на Кубани приговорам по аналогичным делам.

Подростки пытались добиться смягчения приговора, а представитель прокуратуры потребовал уравнять назначенные наказания со средними сроками, которые назначаются судами в других регионах по аналогичным делам -  от 11 лет лишения свободы. Родители подростков убеждены, что дело сфальсифицировано по аналогии с делами в регионах юга России, где неоднократно происходили поджоги релейных шкафов на железной дороге.

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Автор: "Кавказский узел"

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