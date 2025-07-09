Житель Кубани арестован после поджога вышки сотовой связи

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Федеральная служба безопасности сообщила о том, что жителю Краснодарского края, были обещано за поджог 25 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", два 19-летних студента из Волжского Максим Зубарев и Евгений Кадыков признаны виновными в поджоге базовой станции мобильной связи по заданию украинских спецслужб. Зубареву суд назначил 13,5 лет, а Кадыкову - 13 лет строгого режима

Житель Краснодарского края, задержанный за поджог оборудования сотовой связи по заданию Киева, взят под стражу, сообщил центр общественной связи ФСБ. Срок содержания под стражей не уточняется.

Задержанный гражданин России 1974 года рождения совершил поджог по заданию спецслужб Украины, утверждается в сообщении, которое цитирует РИА «Новости», совершил поджог оборудования сотовой связи. Против него возбуждены уголовные дела по статье о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ) и умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Отметим, что максимальное наказание по первой из них – пожизненное лишение свободы.

За поджог обещали 25 тысяч рублей

ЦОС ФСБ распространил виде, на котором сотрудники силовых структур задерживают жителя Краснодарского края. За поджог ему были обещаны 25 тысяч рублей, сказал сам задержанный на допросе, видео которого опубликовал ТАСС.

"В процессе поиска работы в сети Интернет со мной установил контакт представитель спецслужб Украины, который предложил мне денежное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей за поджог вышки сотовой связи на территории Краснодарского края", - рассказал он. Впоследствии он получил координаты этой вышки, добавил мужчина.

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования на железной дороге. В уголовных делах зачастую фигурирует аналогичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.