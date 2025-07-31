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19:46, 31 июля 2025

Житель Ставрополья получил длительный срок по делу об атаке Басаева на Дагестан

Тюрьма. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи программы Copilot

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К 13 годам колонии приговорен житель Ставрополья Рустам Ярбулдыев, которого суд признал участником нападения на Ботлихский район Дагестана в составе группировки Басаева.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года ФСБ отчиталась о задержании в Ставропольском крае Рустама Ярбулдыева по делу о нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. В сентябре 2024 года дело дошло до суда.

 7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошло более тысячи вооруженных бойцов из Чечни под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны РФ Игорь Сергеев доложил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

 Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Ставрополья Рустаму Ярбулдыеву по делу о нападении в 1999 году на военнослужащих в Дагестане в составе группировки Шамиля Басаева. Он проведет 13 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на  УФСБ по Ставропольскому краю.

По версии следствия и суда, "Ярбулдыев в составе незаконного вооруженного формирования под руководством Басаева в августе 1999 года участвовал в нападении на военнослужащих министерства обороны Российской Федерации на территории Ботлихского района Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Ярбулдыев признан виновным в участии в вооруженной банде (часть 2 статьи 209 УК РФ), вооруженном мятеже (статья 279 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащего (статья  317 УК РФ), сообщили "Вести.ру".

Как следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда, дело Ярбулдыева рассматривалось с сентября 2024 года, состоялись 26 заседаний, приговор был оглашен 30 июля.

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Автор: "Кавказский узел"

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