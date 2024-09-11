Дошло до суда дело участника нападения боевиков Басаева на Дагестан

11 сентября 2024, 16:30

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Передано в суд дело жителя Ставрополья Рустама Ярбулдыева, которого следствие считает участником нападения боевиков Басаева на Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года ФСБ отчиталась о задержании в Ставропольском крае Рустама Ярбулдыева по делу о нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошло более тысячи вооруженных бойцов из Чечни под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны РФ Игорь Сергеев доложил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца и жителя Нефтекумского района Ставропольского края Рустама Ярбулдыева. Он обвиняется в участии в банде, вооруженном мятеже и покушении на военнослужащих, сообщил сегодня Следком России

По версии следствия, Ярбулдыев с 1999 года состоял в банде, созданной Басаевым и Хаттабом, и участвовали в ее составе в вооруженном мятеже в Ботлихском районе Дагестана, во время которого напали на силовиков. В результате 33 военнослужащих погибли, еще 34 получили ранения, следует из сообщения на сайте ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщило следствие.

"Кавказский узел" также писал, что Тоймасхан Аджиньязов и Кайтарб Насыров, которых следствие считает участниками нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году, отвергли в суде предъявленные им обвинения в мятеже и покушении на военных.

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