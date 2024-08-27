Двое предполагаемых соучастников нападения Басаева на Дагестан отвергли свою вину в суде

27 августа 2024, 08:36

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Тоймасхан Аджиньязов и Кайтарб Насыров, которых следствие считает участниками нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году, отвергли в суде предъявленные им обвинения в мятеже и покушении на военных.

Как информировал "Кавказский узел", 26 марта стало известно, что в суд в Ростове-на-Дону поступило дело Кайтарби Насырова и Тоймасхана Аджиньязова, которых следствие считает участниками нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону прошло судебное заседание по делу Кайтарби Насырова и Тоймасхана Аджиньязова. Оба отвергли предъявленные им обвинения по делу о нападении в 1999 году боевиков на российских военнослужащих в Дагестане, сообщил сотрудник суда.

"Подсудимые вину не признали", – привел 26 августа его слова ТАСС.

Насыров и Аджиньязов обвинены в участии в вооруженной группировке, вооруженном мятеже и покушении на военнослужащих, уточнил сотрудник суда.

По версии следствия, Насыров и Аджиньязов с 1999 года состояли в банде, созданной Басаевым и Хаттабом, и в ее составе принимали участие в вооруженном мятеже в районе села Рахата Ботлихского района, во время которого напали на силовиков. В результате 33 военнослужащих погибли, еще 34 получили ранения.

Напомним, 7 августа 1999 года из Чечни в Дагестан вошло более тысячи вооруженных бойцов под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба (также упоминается как Эмир Хаттаб). Более месяца в республике продолжались бои, лишь 15 сентября 1999 года министр обороны Игорь Сергеев объявил, что территория Дагестана полностью освобождена от участников нападения, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

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