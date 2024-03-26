Дошло до суда дело предполагаемых соучастников нападения Басаева на Дагестан

26 марта 2024, 12:39

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В суд в Ростове-на-Дону поступило дело Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова, которых следствие считает участниками нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.

Как информировал "Кавказский узел", 20 мая стало известно, что Ессентукский горсуд арестовал Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова, заподозренных в причастности к нападению отрядов Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

Дело Насырова и Аджиньязова поступило в Южный окружной военный суд, предварительное слушание назначено на 28 марта, сообщил сотрудник суда.

По версии следствия, Насыров и Аджиньязов с 1999 года состояли в банде, созданной Басаевым и Хаттабом, и участвовали в ее составе в вооруженном мятеже в районе села Рахата Ботлихского района, во время которого напали на силовиков. В результате 33 военнослужащих погибли, еще 34 получили ранения. Насыров и Аджиньязов обвинены в участии в банде, вооруженном мятеже и покушении на военнослужащих, привел 25 марта ТАСС слова сотрудника суда.

Комментариев от представителей обвиняемых не поступало.

Напомним, 7 августа 1999 года из Чечни в Дагестан вошло более тысячи вооруженных бойцов под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба (также упоминается как Эмир Хаттаб). Более месяца в республике продолжались бои, лишь 15 сентября 1999 года министр обороны Игорь Сергеев объявил, что территория Дагестана полностью освобождена от участников нападения, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

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