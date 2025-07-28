Житель Краснодара осужден по делу о призывах к экстремизму

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Краснодарец Владислав Солохин приговорен к денежному штрафу из-за комментариев с призывами к "разрушению символов действующей власти".

Дело 29-летнего жителя Краснодара рассматривал Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. В прошом мужчина не был судим.

Владиславу Солохину вменялись статьи о публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК России) и о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК России). Как утверждает обвинение, Солохин является “противником проведения Российской Федерацией специальной военной операции”.

Суд установил, с января по июль 2024 года он краснодарец публиковал в одном из мессенджеров комментарии, “в которых призывал к разрушению символов действующей власти и насилию к сотрудникам правоохранительных органов”, говорится в сегодняшнем сообщении прокуратуры Краснодарского края.

Ведомство не уточняет, признал ли обвиняемый свою вину. Солохину назначен штраф в 400 тысяч рублей в доход государства с трехлетним запретом на администрирование сайтов и страниц в интернете.

Дело Владислава Солохина поступило в военный суд в Ростове-на-Дону 10 июня, приговор ему вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте суда. Комментариями обвиняемого или его адвоката “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в июле Южный окружной военный суд приговорил к аналогичному штрафу жителя Краснодара Виктора Морозова, признав виновным в оправдании терроризма за комментарий под постом о приговоре по делу о попытке поджога военкоматов.

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