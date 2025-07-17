Житель Краснодара оштрафован за комментарий о поджоге военкомата

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Военный суд признал жителя Краснодара Виктора Морозова виновным в оправдании терроризма за комментарий под постом о приговоре жителю Санкт-Петербурга по дело о попытке поджога военкоматов. Морозов приговорен к штрафу в 400 тысяч рублей.



Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего ранее не судимого жителя Краснодара Виктора Морозова.

По версии следствия и суда, Морозов 25 ноября 2023 года, "являясь противником проведения Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины" в одной из социальных сетей под новостью о вынесенном в судом приговоре в отношении жителя Санкт-Петербурга по делу о попытке поджога двух военкоматов "разместил комментарий, в котором признавал действия осужденного допустимыми и оправданными"

Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ(публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием информационно телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Суд признал Морозова виновным в публичном оправдании терроризма и приговорил его к штрафу в 400 тысяч рублей и лишению на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц в Интернете, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Как следует из информации на сайте суда, приговор был вынесен сегодня, дело рассматривалось в суде с 5 июня. Отчество подсудимого, Алексеевич, совпадает с отчеством краснодарца Виктора Морозова, который был 22 апреля 2024 года оштрафован на тысячу рублей за публикацию фотографии радужного флага в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" писал, что в апреле 2024 года суд в Краснодаре повторно рассмотрел дело Виктора Морозова, возбужденное из-за публикации в соцсети фотографии радужного флага. Изначально суд не нашел в посте состава правонарушения, но впоследствии согласился с позицией МВД.

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