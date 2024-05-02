Полиция добилась наказания для краснодарца за публикацию с радужным флагом

02 мая 2024, 04:47

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Суд в Краснодаре повторно рассмотрел дело Виктора Морозова, возбужденное из-за публикации в соцсети фотографии радужного флага. Изначально суд не нашел в посте состава правонарушения, но впоследствии согласился с позицией МВД.

Основанием для составления административного дела против Виктора Морозова послужила его публикация в социальной сети "ВКонтакте".

Ленинский суд Краснодара при первом рассмотрении дела не нашел в публикации Морозова состава правонарушения и прекратил административное производство, следует из опубликованного на сайте суда постановления.

Представители МВД обжаловали это решение. Краснодарский краевой суд постановил, что первая инстанция обязана повторно рассмотреть дело.

Представители полиции настаивали, что Морозов был обязан удалить сделанную ранее публикацию после того, как российские власти признали ЛГБТ* экстремистским движением. Правонарушение, по версии МВД, состояло в том, что мужчина этого не сделал.

В конце апреля Ленинский райсуд повторно рассмотрел дело Морозова и в этот раз признал его виновным. Полный текст постановления на сайте суда пока не опубликован, поэтому пока неизвестно, какое наказание назначили жителю Краснодара. Статья о демонстрации экстремистской символики, по которой его признали виновным, предусматривает как денежный штраф, так и арест на срок до 15 суток ареста.

"Кавказский узел" также информировал, что суд в Славянске-на Кубани обязал местную жительницу Дарью Рашевскую выплатить 900 тысяч рублей штрафа по административной статье о пропаганде ЛГБТ*. Пропагандой суд признал скриншоты кадров из фильмов и клипов, опубликованные на странице девушки в соцсети.

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