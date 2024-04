Жительница Краснодарского края оштрафована за пропаганду ЛГБТ*

05 апреля 2024, 19:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мировой судья в Славянске-на Кубани обязал местную жительницу Дарью Рашевскую выплатить 900 тысяч рублей штрафа по административной статье о пропаганде ЛГБТ*. Пропагандой суд признал скриншоты кадров из фильмов и клипов, опубликованные на странице девушки в соцсети.

Девять протоколов по статье "о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений" (часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ) составили полицейские на 27-летнюю работницу продуктового магазина Дарью Рашевскую. По каждому из них осенью 2023 года мировой судья участка № 86 назначил штрафы в 100 тысяч рублей, сообщила сегодня "Вёрстка"**.

Как следует из постановлений мирового судьи, которые были вынесены в один день, на странице Рашевской в разделе "сохранённые фотографии" полицейский нашёл фотоматериалы с "лицами одного гендера", размещенные в 2012, 2019 и 2020 годах, которые создают "искажённое представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений". Адвокат Рашевской пояснял во время заседания, что фотографии — это скриншоты кадров с поцелуями из фильмов и клипов. Например, один скриншот, из-за которого был составлен протокол, — это кадр из фильма "Расскажи это пчёлам", другой — кадр из клипа на песню Take me to church. Знакомая Рашевской в суде заявляла, что не видела признаков пропаганды. Рашевская признала вину и раскаялась, но суд назначил ей 100 тысяч штрафа по каждому из протоколов.

Некоторые изображения, ставшие поводом для штрафов, — это мемы и фото в стиле ню из популярных сообществ об искусстве, пояснила девушка. "Была картинка — кадр из Take me to church — и она была мемом, там были шуточные надписи, но [полицейские] это не берут в расчёт", - сообщила Рашевская изданию.

По ее словам, она подала апелляционные жалобы и закрыла свою страницу во "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также сообщал, что публикация видео со старшеклассником из станицы Динская, танцующим в костюме Снегурочки, вызвала недовольство нескольких жителей района, пожаловавшихся властям на пропаганду ЛГБТ* в новогоднем представлении.

* ЛГБТ-движение признано экстремистским.

** внесено в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.