Пользователи Telegram высмеяли поборников нравственности на Кубани

10 января 2024, 10:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Публикация видео со старшеклассником в костюме Снегурочки вызвала недовольство нескольких местных жителей, пожаловавшихся властям на пропаганду ЛГБТ* в новогоднем представлении. В комических переодеваниях нет ничего зазорного, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2023 года два молодых человека принесли извинения за совместный танец на вечеринке, признав его не соответствующим менталитету Дагестана.

На Кубани управление образования пообещало провести профилактическую беседу со старшеклассниками после жалоб на то, что в школе № 2 станицы Динской молодой человек оделся в костюм Снегурочки, сообщил вечером 9 января анонимный телеграм-канал Kub Mash.

Праздник прошёл в школе ещё в конце декабря, но видео было опубликовано только в январе. "В школе нам рассказали, что этот номер готовили парни-КВНщики. Обещали смешную сценку с главными новогодними волшебниками. О том, что кто-то из мальчиков переоденется в девочку, учителя не знали", - говорится в публикации.

Сообщение проиллюстрировано видеороликом, на кадрах которого юноша, одетый в костюм Снегурочки, танцует вокруг посоха Деда Мороза под смех и аплодисменты собравшихся.

Районное управление образования после жалоб решило проверить, нет ли в номере пропаганды ЛГБТ*, сообщил 9 января анонимный телеграм-канал Baza. "Перед Новым годом в школе №2 Динского района старшеклассники из команды КВН выступили в спортзале с классической постановкой с участием Деда Мороза и Снегурочки. С одним но: роль внучки сыграл парень. Он снял шапку с косой и танцевал вокруг посоха. Представление зафиксировали на видео, ролик попал в интернет, после чего кто-то из слишком впечатлительных жителей усмотрел в этом пропаганду ЛГБТ", - говорится в публикации.

По состоянию на 09.50 мск, управление образования Динского района не прокомментировало инцидент на своем сайте и на странице во "ВКонтакте".

При этом, по данным руководства школы, официально на миниатюру никто не жаловался, сообщил сотрудник администрации Динского района. "По сюжету новогоднего капустника команды КВН в управление образования Динского района никто из родителей не обращался. Это инсценировка мультфильма "Ну, погоди!" в новогодней интерпретации", - привело 9 января его слова издание "Подъем".

Под публикацией Kub Mash размещено, по состоянию на 10.00 мск, 165 комментариев. Авторы большинства из них высмеяли авторов жалобы на новогоднее выступление. "Ещё запретите "В джазе только девушки", - саркастически предложила, в частности, Нинель. "Да, а еще Калягина в "Здравствуйте, я ваша тетя", Табакова в Мэри Поппинс и т.д. Маразм, одним словом", - согласилась Ольга.

"Все советские сказки запретить, там Георгий Милляр бабу Ягу играл! У дедов крыша совсем поехала", - возмутился Limbast. "Маразм крепчает", - написала Larisa. "А если женщина носит брюки... Закидать камнями. Все запретить и закрыться, тогда все будет, как надо", - иронически заметила Татьяна.

"Идиотия - искать пропаганду всюду. Прием с переодеванием мужчин в женщин - старый как мир и в комедии применяется постоянно. ЛГБТ еще не появилось как понятие, когда это уже использовалось", - написал пользователь с ником трамвайчик.

"Ну, запретите тогда уже все фильмы, мультфильмы, видео и так далее с переодеваниями. Если при виде переодетого в целях юмора/пародии/постановки в женский наряд мужика у вас возникают мысли о [гомосексуалах], трансгендерах и так далее, то проблема скорее всего в вас, а не в них", - возмутился Mskippy.

"Это они ещё конкурсы на свадьбах некоторых не видели. Мне кажется, не надо доходить до абсурда", - заметил Ари Эль. "Уральские пельмени" тоже запретить надо, там постоянно переодеваются... До маразма уже доходят с этим ЛГБТ", - написала Ирина.

"А то, что в большинстве детских садов Дед Мороз - это переодетая воспитательница, никого не смущает? Это не калечит детскую психику? Или тоже попросим СК проверить?" – иронически заметила Екатерина Глухова.

"Мы в школе тоже переодавали одноклассника, классе в девятом, это было в 1998 года. Надевали колготки сеткой, ногти клеили, макияж. Но ничего зазорного не было. Всегда в школах были переодевания на всякие КВН и инсценировки. И никто из наших, точно, не сменил ориентацию", - написала Юлия.

"Традиционное российское образование возвращается к консервативности: подростки теперь не имеют права на собственное выражение и веселье. Будущее предвещает усиление контроля над молодым поколением", - высказала мнение Valentina.

В России у молодежи было принято на святки "рядиться в костюмы противоположного пола", указала в своем телеграм-канале краснодарская активистка Яна Антонова. "Лев Толстой в "Войне и мире" описывает святки в доме Ростовых, когда гусарский офицер Николай Ростов оделся в женское платье и изображал старую барыню, его брат Петя был турчанкой, Наташа Ростова надела костюм гусара, а возлюбленная Николая Соня оделась черкесом и нарисовала себе усы. Позор школе 2 станицы Динской, где учителя русской классики не знают! Скандал там был вызван тем, что один из учеников школы надел на праздник костюм Снегурочки и участвовал в костюмированном представлении", - написала она вечером 9 января в своем телеграм-канале.

Напомним, в октябре 2022 года извинения перед мусульманами принес молодой человек, который станцевал в розовом платье на въезде в Грозный, а также двое его знакомых, причастных к съемке видео об этом. Один из молодых людей добавил, что понес наказание за свой поступок.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* "ЛГБТ-движение" признано в России экстремистским.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.