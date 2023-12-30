Два жителя Дагестана извинились за танец на вечеринке

30 декабря 2023, 23:36

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Два молодых человека принесли извинения за танец на вечеринке, признав его не соответствующим менталитету Дагестана.

Видеозаписи извинений двух жителей Дагестана за танец опубликовало сегодня издание Sota в своем Telegram-канале.

"Меня зовут Уллубий, я один из героев того самого злосчастного ролика", - заявил один из мужчин на видео. "Приношу свои извинения за неподобающее поведение, не соответствующее нашему менталитету и поведению. Впредь подобное не повторится, намерения кого-либо задеть или обидеть не было. К сожалению, видео с танцевальным конкурсом снятое в частном кругу, стало общедоступным достоянием. Еще раз прошу прощения у всех, кого задел я или обидел этим видео", - сказал он.

Второй молодой человек, назвавшийся Абакаром, принес извинения используя те же речевые обороты, в частности, извинившись за поведение, "несоответствующее нашему менталитету".

В описании к видеозаписям говорится, что они были сделаны в Дагестане.

Как следует из видеозаписи, опубликованной 28 декабря в Telegram-канале "Эхо Дагестана", два молодых человека танцевали под песню Сэм Браун "Stop", время от времени один становился перед другим на колени. Второй дважды брал первого молодого человека на руки и кружил. Танец молодых людей присутствующие принимали с воодушевлением и одобрительными возгласами, следует из видеозаписи. Где и когда сделана запись, в описании к видео не указано.

Напомним, в октябре 2022 года извинения перед мусульманами принес молодой человек, который станцевал в розовом платье на въезде в Грозный, а также двое его знакомых, причастных к съемке видео об этом. Один из молодых людей добавил, что понес наказание за свой поступок.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Так, в июле МВД Дагестана опубликовало извинения автора шуточного рекламного ролика, в котором обыгрывалось ДТП. Шуточному ролику уже около пяти лет, и добиваться от его автора публичных извинений было излишним, заявили тогда комментаторы Telegram-канала МВД Дагестана. Пояснения от автора видео были взяты после того, как стали поступать жалобы, заявила пресс-служба ведомства.

В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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