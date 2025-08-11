×

Кавказский узел

16:55, 11 августа 2025

Юристы сочли перспективным обжалование оправдательного приговора по делу Камбиева

Аслан Камбиев. Фото: Беслан Камбиев https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оправдательный приговор по делу об убийстве спортсмена Аслана Камбиева должен быть отменен, если суд апелляционной инстанции не учел все доказательства и свидетельские показания. Вдова Камбиева пока не получила судебные акты для обжалования. 

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Кабардино-Балкарии, который оправдал подсудимого Руслана Кудаева и признал его право на реабилитацию по делу об убийстве спортсмена Аслана Камбиева, проигнорировал показания свидетелей, заявила вдова убитого. Родные Камбиева намерены подать кассационную жалобу, но не могут получить документы из суда.

1 февраля 2022 года в Нальчике на улице Лермонтова в ходе ссоры получил огнестрельное ранение неоднократный призер и победитель чемпионатов России и Европы по дзюдо и самбо Аслан Камбиев. 8 марта 2022 года он скончался в клинике имени Склифосовского в Москве. 24 февраля Нальчикский горсуд признал жителя села Псыгансу Руслана Кудаева виновным по делу об убийстве Камбиева. Кудаев был признан виновным по статье 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны) и освобожден от наказания (1 год 10 месяцев ограничения свободы) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Также с него было снято обвинение в незаконном приобретении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). 

Вдова погибшего Аслана Камбиева Азаис Камбиева и адвокат потерпевшей стороны, которые до сих пор не могут получить на руки судебные документы из Верховного суда Кабардино-Балкарии, подали ряд жалоб. Они считают необходимым добиться нового рассмотрения дела в кассации, хотя пока они не готовы дать развернутый комментарий по делу. 

"Я могу сказать только, что мой адвокат и я истребовали документы, заверенные копии для написания кассационной жалобы. Но в настоящее время заверенные судом судебные акты нам не выданы, поэтому сейчас говорить и делать какие-то выводы мы не можем. До получения судебных актов пока не могу комментировать", - заявила Азаис Камбиева корреспонденту “Кавказского узла”.  

Основанием для отмены приговора и пересмотра дела может быть то, что, по мнению потерпевшей стороны, суд не принял во внимание все доказательства в деле, указала адвокат Альбина Павлова, не связанная с этим делом. "Насколько я поняла, суд апелляционной инстанции вынес оправдательный приговор. Потерпевшая сторона имеет право на подачу кассационной жалобы в суд общей юрисдикции", - сообщила она. 

Если суд необоснованно отказал в исследовании доказательств, то приговор может быть отменен, подтвердил адвокат Тимофей Широков, также не связанный с делом Камбиева. Итог рассмотрения жалобы может зависеть от того, насколько активны в процессе были стороны - обвинение, защита и потерпевшие, указал он. "Может быть, потерпевшей стороне, допустим, препятствовали в предоставлении доказательств”, - сказал он.

По словам адвоката, если к процессу не был допущен свидетель, показания которого меняют картину происшествия, это может служить причиной пересмотра. "Это аргумент по обжалованию, разумеется. При прочих равных человека бы в обычном суде при наличии такого свидетеля осудили как минимум за превышение пределов самообороны", - пояснил Широков корреспонденту "Кавказского узла". 

Случаи, когда столь тяжкое преступление как убийство было не только переквалифицировано, но и осужденный был оправдан, крайне редки на практике, отметил адвокат. "Если бы это происходило в американском или в европейском суде, я бы, наверное, сказал: "Грамотно защита сработала, молодцы". "А вот учитывая реальность России, в объективности суда, конечно, есть большие сомнения", - резюмировал Широков.

Прекращение дела по сроку давности - не реабилитирующее основание, поэтому потерпевшие вправе требовать с обвиняемого компенсации, обратил внимание читатель "Кавказского узла" под ником "Игорь Сажин". 

"Если подозреваемый ушел от уголовного преследования по сроку давности, то это не реабилитирующая статья, это значит, что с него можно спокойно исками сдирать деньги. И скорее всего реабилитация касается не убийства, а приобретения и хранения оружия. Так что за убийство с него можно исками деньги снимать. И суд скорее всего пойдет навстречу. Тем более что суд-то признал его виновным в убийстве. Так что этого человека можно просто до нитки раздеть", - написал он под публикацией о деле Камбиева 7 августа.

