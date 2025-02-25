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05:43, 25 февраля 2025

Суд в Нальчике вынес приговор по делу об убийстве Аслана Камбиева

Аслан Камбиев. Фото: Беслан Камбиев https://ru.wikipedia.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Кудаев признан виновным в убийстве спортсмена Аслана Камбиева при превышении пределов необходимой обороны и освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.

Как писал "Кавказский узел", родные убитого спортсмена Аслана Камбиева в апреле 2022 года обратились к главе управления Следкома России по Кабардино-Балкарии с жалобой на ход следствия, заявив, что следователи не провели необходимых действий, а подозреваемый находится на свободе. После начала судебного процесса потерпевшие требовали взять обвиняемого под стражу, но Нальчикский городской суд не нашел достаточных оснований для этого.

1 февраля 2022 года в Нальчике на улице Лермонтова в ходе ссоры огнестрельное ранение получил известный спортсмен, неоднократный призер, победитель чемпионатов России и Европы по дзюдо и самбо Аслан Камбиев. 8 марта 2022 года он скончался в клинике имени Склифосовского в Москве. В январе дело об убийстве спортсмена дошло до суда.

В Нальчикском городском суде 24 февраля состоялось оглашение приговора жителю селения Псыгансу Руслану Кудаеву, обвиняемому в убийстве известного спортсмена Аслана Камбиева.

Кудаев признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 108 (убийство при превышении пределов необходимой обороны) и освобожден от наказания (1 год 10 месяцев ограничения свободы) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

С Кудаева сняты обвинения в незаконном приобретении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). За ним признано право на реабилитацию по этой статье, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" вдова спортсмена Азаис Камбиева.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить Кудаеву 11 лет колонии строгого режима. Потерпевшие – жена и брат погибшего - просили о максимально строгом наказании. С приговором не согласен ни гособвинитель, ни потерпевшая сторона. Они намерены опротестовать его.

Напомним, что судебный процесс проходил в закрытом режиме.

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Автор: Людмила Маратова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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