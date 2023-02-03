Потерпевшие по делу об убийстве Аслана Камбиева потребовали взять под стражу обвиняемого

03 февраля 2023, 14:10

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Нальчикский городской суд не нашел достаточных оснований для взятия под стражу Руслана Кудаева, обвиняемого в убийстве победителя чемпионатов России и Европы по дзюдо и самбо Аслана Камбиева. Потерпевшая сторона настаивает на аресте обвиняемого.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля 2022 года в Нальчике на улице Лермонтова в ходе ссоры огнестрельное ранение получил известный спортсмен, неоднократный призер, победитель чемпионатов России и Европы по дзюдо и самбо Аслан Камбиев. 8 марта 2022 года он скончался в клинике имени Склифосовского в Москве. Родные спортсмена в апреле 2022 года обратились к главе управления Следкома России по Кабардино-Балкарии с жалобой на ход следствия, заявив, что следователи не провели необходимых действий, а подозреваемый находится на свободе. В январе дело об убийстве спортсмена дошло до суда.

Процесс по делу об убийстве Камбиева проходит в Нальчикском городском суде. Изначально следствие квалифицировало действия Кудаева по статье 108 УК России - убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Суд рассмотрел ходатайство потерпевшей стороны о заключении под стражу обвиняемого Руслана Кудаева. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Перед окончанием следствия Кудаеву было предъявлено новое обвинение в убийстве и незаконно обороте оружия (ст.222 ч.1; ст.105 ч.1 УК России). И в связи с этим, по мнению потерпевших, "он может скрыться от суда и следствия", сообщило 2 февраля информагентство Newstracker.ru.

Подсудимый, его защитники, а также гособвинитель просили суд в ходатайстве отказать, ссылаясь, в том числе на то, что у Кудаева есть маленькие дети и на то, что он являлся на все вызовы следователя. В итоге суд не нашел оснований для заключения Кудаева под стражу, говорится в решении суда. Потерпевшие подали апелляционную жалобу в Верховный суд Кабардино-Балкарии. Они требуют отменить постановление Нальчикского городского суда и удовлетворить ходатайство о заключении Кудаева под стражу, пишет агентство.

Часть первая статьи 222 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, статья 105 УК России - на срок до пятнадцати лет.

Первое заседание по самому делу было назначено на 26 января, но было отложено из-за неявки свидетелей, сообщается в карточке дела на сайте суда.

Следующее заседание назначено на 16 февраля.

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