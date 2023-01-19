Дело об убийстве спортсмена Аслана Камбиева дошло до суда

19 января 2023, 17:55

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Завершено расследование убийства в Нальчике победителя чемпионатов России и Европы по дзюдо и самбо Аслана Камбиева, дело направлено в суд, отчиталось сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля 2022 года в Нальчике на улице Лермонтова в ходе ссоры огнестрельное ранение получил известный спортсмен, неоднократный призер, победитель чемпионатов России и Европы по дзюдо и самбо Аслан Камбиев. 8 марта 2022 года он скончался в клинике имени Склифосовского в Москве. Родные спортсмена в апреле 2022 года обратились к главе Управления Следкома России по Кабардино-Балкарии с жалобой на ход следствия, заявив, что следователи не провели необходимых действий, а подозреваемый находится на свободе .

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщило сегодня управление Следкома России по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, 1 февраля 2022 года обвиняемый договорился о встрече с потерпевшим в помещении бильярдного зала кафе, расположенного по улице Лермонтова в городе Нальчике. На встречу он пришел с двумя знакомыми, а потерпевший - с другом. "Между обвиняемым и потерпевшим на почве неприязненных отношений произошла ссора, переросшая в драку. В ходе потасовки, обвиняемый произвел в потерпевшего выстрел в область живота. От причиненного ранения последний скончался в медицинском учреждении", - говорится в пресс-релизе, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - отчиталось следствие.

Комментариев обвиняемого или его официальных представителей относительно версии следствия и предъявленных обвинений не поступало.

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