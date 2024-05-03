Аналитики в Ереване сочли неправовыми претензии Азербайджана на анклавные села

03 мая 2024, 20:10

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Азербайджан не имеет правовых оснований претендовать на анклавы, а решения Центрального исполкома Закавказской федерации, на основании которого проводят делимитацию, были приняты без участия армянской стороны, заявили ереванские картограф и этнограф. Сдача анклавов Азербайджану приведет к опустошению ряда сел, предупредили жители приграничных территорий.

Как писал "Кавказский узел", замглавы правительства Азербайджана заявил, что четыре анклавных села, находящиеся под контролем Армении, должны быть немедленно возвращены Азербайджану, а еще четыре села должны быть переданы в ходе делимитации границ. Возвращение анклавов соответствует Алма-Атинским договоренностям, указали азербайджанские политологи.

Азербайджан не имеет никаких претензий на территории Армении и ставит вопрос только об освобождении своих сел, захваченных армянской стороной в начале 1990-х годов, сказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" директор информационного агентства Turan Мехман Алиев. Речь идет о семи селах Газахского района - Юхары Аскипара (армянское название - Верин-Воскепар, - прим. "Кавказского узла"), Ашагы Аскипара (армянское название - Неркин-Воскепар, - прим. "Кавказского узла"), Баганис Айрым, Бархударлы, Coфулу, Гызыл Хаджылы, Xeйримли, расположенных на западе страны практически на стыке границ Азербайджана, Армении и Грузии, пояснил он. Еще одно село Кярки (армянское название - Тигранашен, - прим. "Кавказского узла") расположено на юго-западе страны в Нахичеванской автономной республике, добавил Алиев. В то же время в ходе боевых действий 1992 года под контроль Баку перешло анклавное село Башкенд, которое армяне называют Арцвашеном, сообщил он.

У Азербайджана нет каких-либо правовых оснований претендовать на "анклавы", заявил корреспонденту картограф Рубен Галичян.

Он отметил, что территории сел стали анклавными в 1936 году, а село Тигранашен – в 1939 году. Однако, по его словам, какого-либо правового оформления процедура не имела. "Азербайджан не сможет предоставить ни одного документа о передачи этих территорий ему. Ни в Армении, ни в Азербайджане нет архивных документов, подтверждающих передачу территорий под юрисдикцию Баку. В те годы Генштаб СССР на военных картах начертил эти территории и представил как анклавные. Целью этого была передача под контроль Азербайджана армянских дорог, чтобы при необходимости проблему решить в пользу Кремля", - пояснил картограф.

Ряд сел в Тавуше лишится дороги из-за передачи "анклавов" Азербайджану, добавил он. "В частности, при передаче Верин Воскепара, село Воскепар окажется "зажатым" между "анклавом" и Азербайджаном. Заполучив "анклав", Азербайджан потребует коридор к нему, который пройдет через Воскепар. В результате село Воскепар полностью опустеет. Более того, под контроль Азербайджана перейдет участок дороги, которая ведет в Тбилиси, а также участок газопровода, по которому поступает российский газ. Сдача же Тигранашена приведет к потере дороги в Иран. Объездная дорога проходит через села и непригодна для большегрузных машин", - подчеркнул Галичян.

Делимитация армяно-азербайджанской границы проходит на основании решения Центрального исполнительного комитета Закавказской федерации, указала этнограф Грануш Харатян.

"Пограничные вопросы, которые обсуждались в период Закавказской федерации до 1936 года, согласно архивным материалам, стенограммам заседаний, сопровождались аргументами, что кочевникам нужны правовые обоснования пересечения административных границ. Когда кочевники гнали скот на пастбища армянских сел, возникали конфликты. Вопрос, казалось бы, экономико-хозяйственный, но конфликт по земельно-пастбищным вопросам превращался в межнациональный. Анклавы создавались так, чтобы кочевники имели возможность переселяться на территории, принадлежащие иным республикам. Это была советская политика", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Харатян зачитала имеющуюся у нее под рукой копию решения президиума Закавказского центрального исполнительного комитета от 18 февраля 1929 года.

"В шапке решения указаны только ФИО представителей от Грузии и Азербайджана, но не от Армении. Асканаз Мравян (зампред Совета Народных Комиссаров Армянской ССР с 1923 по 1929 годы, – прим. "Кавказского узла") пытался наложить вето, которое проигнорировали. В итоге решение было принято без участия армянской стороны", - отметила этнограф.

В архивах Армении есть только решения, протоколов, как и оснований принятия решения, в архивах нет, добавила она.

"В основном документы периода Закавказской федерации находятся в Национальном архиве Грузии. Это и обсуждения, и стенограммы, и протоколы принятых решений. Уже больше года назад грузинский архив убрал эти материалы из электронного каталога, а на мои запросы разрешить ознакомиться со стенограммами заседаний исполнительного комитета Закавказской федерации отвечают, что архив находится на реконструкции и не выдается", - подчеркнула Харатян.

Село Верин Воскепар располагалось под склоном горного леса, куда азербайджанские пастухи гнали свой скот пастись, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Воскепар, историк Нвер Багларян.

По его словам, село включили в состав Советского Азербайджана в 1930-40-е годы. "В случае сдачи территорий село Воскепар опустеет. Молодежь уедет, останутся старики, после смерти которых село прекратит свое существование", - отметил он.

Согласно Google Maps, с селами Софулу и Бархударлы граничит село Азатамут. В случае передачи сел Азербайджану участок дороги H37 перейдет под контроль Баку. Согласно официальным данным, в селе проживает около 2800 жителей. В соответствии с административным делением Армении село Азатамут входит в укрупненную общину Иджеван.

Азербайджанских земель в распоряжении села нет, заявил корреспонденту "Кавказского узла" староста села Азатамут Артур Бегинян.

По его словам, Армении нет надобности доказывать принадлежность этих территорий. "Азербайджанские пастухи пригоняли свой скот пастись на наши пастбища, не более. Правовых документов, подтверждающих их принадлежность Азербайджану, нет. Как могут эти земли принадлежать стране, которая образовалась 100 лет назад? Послушать их [Азербайджан], и Ереван принадлежал им", - подчеркнул сельский староста.

Согласно Google Map, через село Тигранашен проходит трасса М2, часть которой, в случае передачи села Азербайджану, перейдет под контроль Баку. Согласно официальным данным, в селе проживает около 150 жителей. В соответствии с административным делением Армении село Тигранашен входит в укрупненную общину Паруйр Севак.

Жители Тигранашена не обсуждают перспективу передачи села Азербайджану, заявил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" один из жителей села, не пожелавший назвать свое имя.

По его словам, жители Тигранашена не думают покидать село. "Когда встанем перед фактом, подумаем, как выйти из ситуации. Все коммуникации, не только дорога, проходят через Тигранашен. Вода питьевая, вода оросительная. Никто не станет употреблять воду, потому что ее могут отравить", - отметил селянин.

Селяне против сдачи территорий, но понимают, что от них ничего не зависит, добавил он.

Тигранашен как минимум до 1926 года был частью Армении, подчеркнул координатор исследовательского центра "Ани" Татул Акопян. "Об этом свидетельствуют данные первой переписи населения, которую провели в СССР в 1926 году. В противном случае данные были бы включены в списки Азербайджана", - говорится в публикации на сайте "Ани" от 22 февраля.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей. 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов.