Аслан Камбиев. Фото: Беслан Камбиев https://ru.wikipedia.org

13 апреля 2022, 20:02

Родственники спортсмена из Кабардино-Балкарии потребовали расследовать его гибель

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Победитель чемпионатов России и Европы по дзюдо и самбо Аслан Камбиев получил 1 февраля огнестрельное ранение, от которого впоследствии скончался, однако напавший на него находится на свободе, а следствие ведется неактивно, указали родные Камбиева в обращении к главе Управления Следкома России по Кабардино-Балкарии. 

1 февраля в Нальчике на улице Лермонтова в ходе ссоры огнестрельное ранение получил известный спортсмен, неоднократный призер, победитель чемпионатов России и Европы по дзюдо и самбо Аслан Камбиев. 8 марта 2022 года он скончался в клинике имени Склифосовского в Москве, несмотря на усилия врачей по его спасению, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" родные спортсмена.

Сегодня родные Аслана Камбиева обратились к руководителю Управления СКР по Кабардино-Балкарии Андрею Потапову с просьбой взять расследование убийства Аслана под свой личный контроль. В обращении говорится, что 1 февраля этого года Аслана Камбиева вызвали по телефону "на разговор". Камбиев пришел с товарищем, а инициатор встречи - еще с несколькими молодыми людьми. Неожиданно они напали на Аслана Камбиева и его товарища, один из них выхватил пистолет и выстрелил в Камбиева, после чего нападавшие ушли с места происшествия.

"Члены следственной группы надлежащим образом не провели неотложные следственные мероприятия", - отметили родственники спортсмена. В частности, авторы письма указали, что не были изъяты пистолет и гильза от патрона, которые пропали с места преступления. "С камер видеонаблюдения были удалены записи, не установлены и не допрошены очевидцы и соучастники преступления, человек, который стрелял в Аслана Камбиева, не объявлен в розыск, не задержан и не заключен под стражу", - указано в обращении.

Родственники погибшего добавили, что с момента совершения преступления уголовное дело находилось в следственном отделе УМВД России по Нальчику и лишь недавно по инициативе республиканской прокуратуры было передано в Управление Следкома по Кабардино-Балкарии, однако следствие ведется неактивно. "Стрелявший в Камбиева остается на свободе и старается избежать уголовной ответственности", - отмечается в письме. Авторы обращения настаивают на объективном и всестороннем расследовании, они попросили руководителя Следкома по Кабардино-Балкарии взять расследование под личный контроль.

Адвокат Алексей Шак, представляющий интересы потерпевшей стороны, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что стрелявший в Камбиева "нарушил две статьи Уголовного кодекса России" - о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ) и о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, которое повлекло смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).

У Аслана Камбиева осталось трое малолетних детей, сообщил брат спортсмена Беслан Камбиев. "Его смерть – большое горе для родных, и большая потеря для спорта республики", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариев от следственных органов относительно смерти Аслана Камбиева в "Кавказский узел" не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в 2017 году Аслан Камбиев занял второе место на чемпионате Европы по спортивному и боевому самбо в Минске, он выступал на соревнованиях в весовой категории свыше 100 кг.

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Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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