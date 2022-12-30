Начальник уголовного розыска из Кабардино‑Балкарии осужден за фальсификацию дела

30 декабря 2022, 11:33

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Суд приговорил бывшего начальника уголовного розыска районного отдела полиции в Кабардино-Балкарии Азамата Кяова к двум годам лишения свободы условно.

Как сообщал "Кавказский узел", полицейский стал подозреваемым в феврале 2019 года. Через полгода, в июле, дело было передано в Чегемский райсуд. Потерпевшим стал родственник полицейского Мадин Губжоков. В сентябре 2021 года Чегемский районный суд решил освободить Азамата Кяова от уголовной ответственности, удовлетворив его ходатайство о вынесении судебного штрафа. Потерпевшая сторона возмутилась таким решением и заявила, что обжалует его.

По версии следствия, начальник отдела угрозыска по Чегемскому району нелегально купил винтовку и патроны, а в октябре 2018 года незаметно спрятал оружие в доме собственного родственника. Желая улучшить показатели своей работы, силовик составил фиктивный протокол обыска, уговорив знакомых поставить подписи в качестве понятых. Однако Губжокову удалось добиться уголовного преследования самого полицейского.

Чегемский районный суд Кабардино-Балкарии 29 декабря назначил два года условно бывшему начальнику уголовного розыска районного отдела полиции Азамату Кяову, сообщил проект "Аксиома" в своем Telegram-канале.

"Чегемский районный суд Кабардино-Балкарии признал экс-начальника отдела угрозыска райотдела полиции Азамата Кяова виновным в должностных преступлениях. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно", говорится в сообщении.

Полицейский признал вину. Ему вменили превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК), служебный подлог (часть 2 статьи 292 УК) и незаконное хранение оружия и боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ). В 2021 году его освободили от уголовной ответственности и назначили судебный штраф, но Верховный суд отменил этот приговор, пишет "Медиазона"*.

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