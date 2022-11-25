УФСБ выявило хищение 8,2 миллиона при реставрации исторического здания в Нальчике

25 ноября 2022, 13:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело о многомиллионном хищении при реставрации исторического здания в Кабардино-Балкарии расследуется по трем статьям, в том числе о превышении полномочий.

Ремонт и реставрация проводились в Нальчике в доме, где в 1925-1926 годах жил и работал над романом "Разгром" известный советский писатель Александр Фадеев. Предварительный ущерб превысил 8,2 млн рублей, сообщило сегодня управление ФСБ по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, следствие ведется по статьям о превышении полномочий, злоупотреблении полномочиями, подделке документов (п. "в" ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 327 УК России).

"Кавказский узел" ранее писал о хищении денег на благоустройство Нарткалы в мае 2021 года. Прокуратура на фоне жалоб местных жителей на некомфортную городскую среду отчиталась о передаче в суд дела о хищении бюджетных денег при выполнении работ по благоустройству.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.