Скриншот публикации в соцсети о задержании в Кабардино-Балкарии двоих жителей за попытку дать взятку сотруднику МВД https://www.instagram.com/p/C7EJ2BnPaGx/ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

19 мая 2024, 11:16

Отчет следователей о борьбе с коррупцией в Кабардино-Балкарии вызвал иронию в сети

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Следком отчитался о задержании в Кабардино-Балкарии двоих местных жителей, пытавшихся дать взятку начальнику районного отдела МВД. В республике взяточничество распространено повсеместно, и подобные отчеты силовиков выглядят не соответствующими действительности, заявили в соцсети местные жители, комментируя сообщение ведомства.

По версии следствия, два жителя Урванского района пытались дать взятку в 400 тысяч рублей начальнику районного отдела МВД за содействие в получении российского гражданства двум жителям Украины.

Один житель Урванского района обвинен в даче взятки, а второй – в посредничество во взяточничестве, сказано в сообщении, опубликованном 17 мая на сайте следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.

Отчет силовиков о борьбе против коррупции в Кабардино-Балкарии был опубликован 17 мая в Instagram*-паблике patriot_kbr, на который подписаны около 398 тысяч пользователей. На 11.15 мск 19 мая этот пост набрал 99 отметок "нравится" и 20 комментариев.

"Взятка? В Кабардино-Балкарии? Да не может такого быть", – заявила lianabashirovna.

"В Кабардино-Балкарии каждый второй берет взятки", – считает sonya_batyrova1.

"Надо же, даже целый пост этому посвятили", – написала albina_mez.

"Да ладно? Быть такого не может", – сыронизировала jane_aramisova.

"Кому эта клоунада нужна?" – спросил takhir_7007.

"Кто же его интересно заложил, кому дорогу перешёл?" – поинтересовалась ruzi.deveeva.

"Даже не верится, ну как такое возможно? Ну вы что ребят не знаете разве, что наши лица должностные не берут взяток? Они же учились и клялись не для того, чтобы деньги незаконные получать", – заявил пользователь k_saf_.

"Ужас, как он мог?", – сыронизировал пользователь qxpvo.

"Кавказский узел" также писал, что в Кабардино-Балкарии регулярно задерживают сотрудников различных ведомств, в том числе МВД, за получение взяток. В частности, 18 апреля стало известно, что двое полицейских из Кабардино-Балкарии заподозрены в систематическом взяточничестве. 9 августа 2023 года следователь полиции был задержан в Нальчике за получение взятки в крупном размере. 19 июля 2022 года стало известно, что начальник отдела по вопросам миграции Майского района заподозрен в вымогательстве взятки в 100 тысяч рублей.

Проблема с коррупцией среди силовиков остается актуальной и в других регионах юга России и республиках Северного Кавказа. В частности, общественный резонанс летом 2021 года получило задержание начальника УГИБДД Алексея Сафонова в соседнем с Кабардино-Балкарией Ставропольском крае. В день задержания Сафонова депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал более 20 фотографий из двухэтажного особняка Сафонова. В особняке имелся покрытый золотом унитаз, также золотом были отделаны все комнаты. У Сафонова, помимо особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости.

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Примечание:

"Приставы в Кабардино-Балкарии осуждены за вымогательство взятки", "Чиновник в Кабардино-Балкарии заподозрен в мошенничестве", "Водители раскрыли в суде схему вымогательства на предприятии в Чегеме".

Автор: "Кавказский узел"

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