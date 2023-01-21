21 января 2023, 02:17

Имущество бывшего начальника УГИБДД Ставрополья изъято в пользу государства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Ставрополе признал законным решение о конфискации у бывшего начальника краевого УГИБДД Алексея Сафонова в доход государства имущества общей стоимостью около 180 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля 2021 года стало известно о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. В день его задержания депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал более 20 фотографий из двухэтажного особняка Сафонова. В особняке имелся покрытый золотом унитаз, также золотом были отделаны все комнаты. У Сафонова, помимо особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости, сообщил в декабре 2021 года генпрокурор Игорь Краснов.

Ставропольский краевой суд апелляционным определением оставил без изменения решение о конфискации имущества бывшего начальника ставропольской Госавтоинспекции Алексея Сафонова. Ранее решение о конфискации принял Промышленный районный суд Ставрополя, говорится в сообщении, опубликованном 20 января на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В сообщении уточняется, что речь идет об имуществе, которое было оформлено Сафоновым "на себя, своих родственников и близких лиц, в период прохождения им госслужбы".

"В доход Российской Федерации судом обращено имущество: земельные участки, дома, квартиры и автомобили, в том числе премиального сегмента, общей стоимостью около 180 млн руб", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура России взыскала с Сафонова имущество на 180 миллионов рублей в конце августа 2022 года, а в феврале 2022 года потребовала конфисковать и обратить в доход государства имущество на 83 миллиона рублей, пишет "Лента.ру".

Комментариями Сафонова и его официальных представителей по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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