Четверо бойцов из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Башир Абдулмуслимов, Курбан Ашурбеков, Рамазан Гасанов и Бегмирза Мохоев из батальона "Каспий" убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 1899 комбатантов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 17апреля власти и силовики публично назвали имена как минимум 1895 бойцов из Дагестана, убитых в зоне военных действий на Украине.

О передаче госнаград близким добровольцев батальона "Каспий" Башира Абдулмуслимова, Курбана Ашурбекова, Рамазана Гасанова и Бегмирзы Мохоева отчиталась 22 апреля администрация главы Дагестана в Telegram-канале.

Детали биографий и гибели военных в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 1899 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В предыдущий раз о смерти участника СВО из батальона "Каспий" стало известно 19 ноября 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Тимур Хатипов из Кизлярского района.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - говорит Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.